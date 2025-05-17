Капризов дождался русского центра! В «Миннесоту» едет молодой чемпион КХЛ

Даже несмотря на это, 21-летний форвард всё равно принял решение уехать: «Как только я пришёл, мы с Данилой начали разговаривать, хотелось понять его планы. Он сразу дал понять, что этот сезон у него был подготовкой для отъезда в Америку. Я видел его уверенность в этом, знаю, когда люди хотят и к этому идут. Конечно, мы со своей стороны делали всё возможное, но его желание перевесило. Для нас это огромная потеря, нам бы хотелось, чтобы он остался, однако такая жизнь, препятствовать и оставить любой ценой было бы нечестно по отношению к нему. Это всё-таки мечта детства, но наши двери всегда открыты, права на Данилу мы закрепили, и в любой момент мы его ждём», — рассказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.