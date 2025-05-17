Банда Овечкина безнадежна? Что нужно придумать «Вашингтону» летом, чтобы стать сильнее

«Вашингтон» должен был перестраиваться. И этот сезон показал, что «Кэпиталз» не нужно много времени, чтобы перегруппироваться. «Столичные» были великолепны с самого начала регулярного чемпионата и быстро поднялись на вершину турнирной таблицы Восточной конференции. Именно там «Столичные» оставались большую часть сезона, достигнув второго места по количеству очков (111). Команда стала второй по рейтингу в атаке (в среднем 3,49 гола за игру). Порадовала и превосходная игра вратаря Логана Томпсона (31 победа, .91% отраженных бросков, 2,49 гола за матч).