Банда Овечкина безнадежна? Что нужно придумать «Вашингтону» летом, чтобы стать сильнее

«Вашингтон» завершил сезон, выбыв из розыгрыша Кубка Стэнли во втором раунде. Поражение от «Каролины» получилось болезненным, но дела у «Столичных» обстоят далеко не трагично. Впереди межсезонье, которое менеджмент «Кэпиталз» обязан провести с пользой для команды. Вот каковы расклады «Вашингтона» на лето.
- Прогнозируемое пространство под потолком зарплат: $12,38 млн
- Выборы на драфте 2025 года: 1-й, 2-й (от «Бостона»), 3-й (от «Каролины»), 4-й, 5-й
Что пошло правильно?
«Вашингтон» должен был перестраиваться. И этот сезон показал, что «Кэпиталз» не нужно много времени, чтобы перегруппироваться. «Столичные» были великолепны с самого начала регулярного чемпионата и быстро поднялись на вершину турнирной таблицы Восточной конференции. Именно там «Столичные» оставались большую часть сезона, достигнув второго места по количеству очков (111). Команда стала второй по рейтингу в атаке (в среднем 3,49 гола за игру). Порадовала и превосходная игра вратаря Логана Томпсона (31 победа, .91% отраженных бросков, 2,49 гола за матч).
Однако не было более масштабной — или лучшей — сюжетной линии для «Кэпиталз», чем увидеть, как капитан Александр Овечкин вошел в историю, обойдя Уэйна Гретцки. Россиянин стал лучшим снайпером НХЛ за всю историю, забив 895-й гол в карьере 6 апреля. Это было индивидуальное достижение, к которому Овечкин стремился вместе со всей своей командой. Его партнеры называли это стремление постоянным источником мотивации во время взлетов и падений сезона.
В дополнение к ветеранам защиты все увидели потрясающий рост и со стороны некоторых других восходящих звезд, включая постоянных партнеров Овечкина — Алексея Протаса, забившего 30 голов, и Дилана Строума (82 очка). Тренер Спенсер Карбери заслуживает большой похвалы за то, что он изменил «Вашингтон» в рекордные сроки.
Что пошло не так?
Самая сильная сторона «Кэпиталз» в регулярном чемпионате стала их самой большой проблемой к плей-офф. Яркое нападение «Вашингтона» начало иссякать в серии второго раунда против «Каролины», поскольку крепкая защита и выдающаяся игра вратарей «Харрикейнз» подавили стремительную атаку «Столичных».
Овечкин отсутствовал в протоколе, не набирая очков и почти не забивая. Он забил гол в большинстве в четвертой игре, но до этого был незаметен. Однако глубина состава «Вашингтона» не была тем преимуществом, которым могла бы быть, поскольку команда в среднем забивала чуть больше двух голов за игру.
Хотя Логан Томпсон делал все возможное, чтобы сдержать «Харрикейнз», он не получил достаточной поддержки, чтобы превратить эти усилия в победы. «Столичные» не создавали опасных моментов, что слишком упростило задачу Фредерику Андерсену.
Оборонительные усилия «Вашингтона» никогда не соответствовали интенсивности атак «Каролины». «Харрикейнз» опирались на 10 разных бомбардиров для более сбалансированного нападения, а кроме этого, «Каролина» воспользовалась слабой спецбригадой меньшинства у «Вашингтона» (72%).
Ключи к межсезонью
«Вашингтон» находится в хорошей позиции для светлого будущего. Вероятно, «Столичные» попрощаются с некоторыми критически важными ветеранами из своего прошлого.
Ти Джей Оши — будущий неограниченно свободный агент. Пропустил весь прошлый сезон из-за хронической проблемы со спиной. То же самое касается Никласа Бэкстрема, у которого травма бедра.
У «Кэпиталз» есть и другие ветераны с истекающими контрактами — это Ларс Эллер и Энтони Бовилье. «Вашингтон» также может пошуметь на драфте — будь то посредством обменов или использования драфт-пиков с выбором в первых пяти раундах.
Затем, конечно, возникает вопрос об Овечкине: будет ли он доигрывать один сезон по контракту и потом уедет в Россию или будет пытаться заключить новый договор с «Кэпиталз»?
Реалистичные ожидания на сезон-2025/26
«Вашингтону» понадобятся некоторые улучшения в нападении, но они не настолько радикальны, чтобы помешать им снова стать командой плей-офф. «Столичные» будут двигаться в том же направлении и будут в верхней части турнирной таблицы.
Автор: Леонид Михайлов
Спенсер Карбери
Род Бриндамор
Логан Томпсон
(Логан Томпсон)
Фредерик Андерсен
05:30
Дмитрий Орлов
09:38
Джордан Стаал
(Джордан Мартинук)
13:41
Энтони Бовилье
25:27
Александр Никишин
28:39
Энтони Бовилье
38:19
Тревор ван Римсдайк
40:56
Джордан Мартинук
58:01
Андрей Свечников
(Шон Уокер, Сет Джарвис)
59:33
Сет Джарвис
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит