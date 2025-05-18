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«Даллас» вышел в полуфинал Кубка Стэнли

«Даллас» в четвертый раз обыграл «Виннипег» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Клуб «Даллас Старз» обыграл победителя регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» в овертайме шестого матча второго раунда Кубка Стэнли и вышел в полуфинал.

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Сэм Стил (32-я минута) и Томас Харли (62). У «Виннипега» отличился Марк Шайфли (26).

Выступающие за «Даллас» защитник Илья Любушкин и нападающий Евгений Дадонов, а также форвард «Виннипега» Владислав Наместников результативными действиями не отметились.

Серия до четырех побед завершилась со счетом 4−2 в пользу «Старз». «Даллас» второй год подряд вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где вновь сыграет с клубом «Эдмонтон Ойлерз». В прошлом году сильнее оказались «нефтяники» (4−2).

По итогам регулярного чемпионата «Даллас» занял второе место в Центральном дивизионе, «Виннипег» расположился на первой строчке. В четвертьфинале Западной конференции «Старз» обыграли «Колорадо Эвеланш» (4−3), а «Джетс» одержали победу над «Сент-Луис Блюз» (4−3).

Даллас
2:1
0:0, 1:1, 0:0
ОТ
Виннипег
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
18.05.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Питер Дебур
Скотт Арниел
Вратари
Джейк Эттингер
Коннор Хеллибак
2-й период
25:28
Марк Шайфли
(Кайл Коннор, Габриэль Виларди)
31:12
Сэм Стил
(Томас Харли, Миро Хейсканен)
3-й период
59:45
Марк Шайфли
Овертайм
61:33
Томас Харли
(Тайлер Сегин, Мэйсон Марчмент)
Лучшие игроки матча
Статистика
0
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит