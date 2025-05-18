«Даллас» вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Серия до четырех побед завершилась со счетом 4−2 в пользу «Старз». «Даллас» второй год подряд вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где вновь сыграет с клубом «Эдмонтон Ойлерз». В прошлом году сильнее оказались «нефтяники» (4−2).