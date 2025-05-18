«Даллас» вышел в полуфинал Кубка Стэнли

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Клуб «Даллас Старз» обыграл победителя регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» в овертайме шестого матча второго раунда Кубка Стэнли и вышел в полуфинал.
Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Сэм Стил (32-я минута) и Томас Харли (62). У «Виннипега» отличился Марк Шайфли (26).
Выступающие за «Даллас» защитник Илья Любушкин и нападающий Евгений Дадонов, а также форвард «Виннипега» Владислав Наместников результативными действиями не отметились.
Серия до четырех побед завершилась со счетом 4−2 в пользу «Старз». «Даллас» второй год подряд вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где вновь сыграет с клубом «Эдмонтон Ойлерз». В прошлом году сильнее оказались «нефтяники» (4−2).
По итогам регулярного чемпионата «Даллас» занял второе место в Центральном дивизионе, «Виннипег» расположился на первой строчке. В четвертьфинале Западной конференции «Старз» обыграли «Колорадо Эвеланш» (4−3), а «Джетс» одержали победу над «Сент-Луис Блюз» (4−3).
Питер Дебур
Скотт Арниел
Джейк Эттингер
Коннор Хеллибак
25:28
Марк Шайфли
(Кайл Коннор, Габриэль Виларди)
31:12
Сэм Стил
(Томас Харли, Миро Хейсканен)
59:45
Марк Шайфли
61:33
Томас Харли
(Тайлер Сегин, Мэйсон Марчмент)
0
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит