Овечкин получил от Бэкхема подарок в честь снайперского рекорда в НХЛ

Напомним, 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим в истории лиги по этому показателю, оставив позади легендарного Уэйна Гретцки (894).