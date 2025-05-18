Овечкин получил от Бэкхема подарок в честь снайперского рекорда в НХЛ

Британец в честь снайперского рекорда россиянина в НХЛ подарил белоснежные бутсы с автографом.
«Огромные поздравления с забитыми 895 голами. На несколько больше, чем я», — гласит надпись.
Соответствующее видео опубликовала в соцсетях супруга хоккеиста Анастасия.
Напомним, 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим в истории лиги по этому показателю, оставив позади легендарного Уэйна Гретцки (894).
Овечкин завершил регулярку-2024/25, доведя количество шайб до 897.