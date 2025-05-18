Русский талант душит нового тренера в Америке: «Хочу быть свободным на льду. Меня ограничивают — я делаю ошибки»

«Филадельфия» назначила нового главного тренера — им стал бывший нападающий «Флайерз» Рик Токкетт. Он известен как отличный коммуникатор, умеющий находить общий язык с самыми сложными игроками в плане характера и поведения. В частности, во время работы в «Питтсбурге» на позиции помощника Токкетт был единственным, кого слушал строптивый Фил Кессел.
Теперь Токкетту придется иметь дело с Матвеем Мичковым. Касаться событий, которые недавно произошли с Матвеем на отдыхе, мы не будем. А сосредоточимся на будущих деловых взаимоотношениях Мичкова и нового главного тренера.
В своем первом сезоне за океаном Мичков стал вторым бомбардиром команды, уступив только Трэвису Конечны, и стал лидером по забитым голам (26). Но, судя по интервью, россиянин хотел бы обменять индивидуальные достижения на командный успех.
«Главное, чтобы команда выходила в плей-офф. Если у меня будет меньше очков, но команда попадет в плей-офф, я приму это. Я не хочу набирать массу очков, а потом отправляться в отпуск. Я устал проигрывать и хочу побеждать», — сказал Матвей.
Но «Флайерз» были далеки в нынешнем сезоне от выполнения этой задачи. По игре вратарей «летчики» стали худшей командой лиги. Лишь 33 победы в 82 матчах принесли оранжевым последнее место на Востоке. 27 марта был уволен Джон Торторелла, с которым у Мичкова были настоящие битвы. Американец сажал Матвея в запас, не давал игрового времени, а иногда даже оставлял в запасе, но спорить с молодой звездой пожилой «коуч» не стал.
«В мой первый сезон Джон Торторелла был, наверное, лучшим тренером их тех, кто бы это мог быть. С первого дня он все объяснял мне и был честен. Всегда», — отметил Матвей Мичков.
Поскольку исполняющий обязанности главного тренера Брэд Шоу решил полностью уйти из «Флайерз», Мичков технически будет играть под руководством своего третьего главного тренера за два сезона.
«Новый тренер всегда означает новый старт. Я не знаком с ним лично, поэтому пока не могу многого сказать», — сказал Мичков о Токкетте.
Однако Матвей надеется на лучшее во взаимоотношениях с тренером. С Тортореллой россиянин прилично намучился, поскольку Джон не любит возиться с молодежью и объяснять азбучные истины. Любая провинность у Тортса каралась сокращением игрового времени.
«Я просто надеюсь, что у меня будет свобода на льду. Когда я чувствую себя ограниченным, я начинаю концентрироваться на неправильных вещах. Я просто хочу проводить время на льду и не чувствовать себя ограниченным. Именно тогда я играю лучше всего», — самоуверенно заявил Матвей.
И тут же добавил: «Главное, чтобы команда прибавила и вышла в плей-офф».
Тут есть о чем задуматься. Мичков начнет свой второй сезон в НХЛ, но уже ставит условия новому наставнику. Свои ошибки объясняет просто: как только ограничиваете меня, я нервничаю и начинаю допускать небрежность. Поэтому давайте мне роль свободного художника, не спрашивайте строго, и тогда Матвей Мичков будет настоящим.
Эта тирада слишком мощная, чтобы просто так спустить ее и не обращать внимания. По сути, Мичков уже требует от Токкетта иного отношения и менее строгого подхода. Слышать такое от российского «второгодника», который не любит идти в отбор, не любит толкаться у бортов и рубиться на пятачке, который не хочет возвращаться в свою зону при контратаках соперника — это очень неожиданно.
Мичков был рад узнать, что Токкет ранее тренировал таких звезд, как Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Куинн Хьюз, и они провели самые продуктивные сезоны в НХЛ. Именно такого рода развитие — это то, чего «Флайерз» хотят от Токкетта. И если Мичков сделает такой же шаг вперед, успех команды придет вместе с ним.
«Я думаю, это был отличный сезон», — сказал Мичков о своем дебютном годе. «Но я действительно хочу каждый год выходить в плей-офф и бороться за Кубок Стэнли», — сказал Мичков.
Осталось научиться играть на команду, а не на самого себя.
Леонид Михайлов