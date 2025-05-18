Русский талант душит нового тренера в Америке: «Хочу быть свободным на льду. Меня ограничивают — я делаю ошибки»

Эта тирада слишком мощная, чтобы просто так спустить ее и не обращать внимания. По сути, Мичков уже требует от Токкетта иного отношения и менее строгого подхода. Слышать такое от российского «второгодника», который не любит идти в отбор, не любит толкаться у бортов и рубиться на пятачке, который не хочет возвращаться в свою зону при контратаках соперника — это очень неожиданно.