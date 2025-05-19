«Сан-Хосе» подписал контракт с форвардом Егором Афанасьевым на один год

Форвард вернулся в ЦСКА из Северной Америки в минувшее межсезонье. Права на игрока в НХЛ принадлежат «Шаркс». В НХЛ Афанасьев сыграл 19 встреч и забил один гол, в АХЛ в его активе 113 (52+61) очков в 187 играх.