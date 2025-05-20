Второй шанс: кто выиграет финалы конференций плей-офф НХЛ

В ночь на вторник стартуют полуфинальные серии плей-офф НХЛ. В каждой из четырех команд, претендующих на трофей, выступают российские игроки. В десятый раз подряд Кубок Стэнли завоюет кто-то из российских хоккеистов. У кого наибольшие шансы на успех — в материале «Известий».
«Даллас» — «Эдмонтон»
Россияне: Любушкин, Дадонов — Подколзин.
«Даллас» третий год подряд вышел в финал Западной конференции и, кажется, находится в лучшем состоянии, чем в прошлые сезоны, когда уступил «Вегасу» и «Эдмонтону». На сегодняшний день это команда без слабых мест, у которой есть яркие лидеры в каждой линии.
После того как вернулись в строй травмированные защитник Хейсканен и нападающий Робертсон, «Старз» выглядят мощно. Про финского бомбардира Рантанена, который пока идет в списке самых результативных игроков плей-офф на первом месте, сказано уже много и заслуженно. Именно он делает ключевую разницу в атаке. Еще один важный фактор в пользу «Далласа» — действия спецбригад. Команда занимает третье место как по реализации лишнего, так и по убийству меньшинства.
Расписывая козыри «Старз», не стоит забывать, что игра в равных составах в их исполнении оставляет желать лучшего, а год назад «Ойлерз» затащили серию на характере. «Эдмонтон» в своей нынешней версии выглядит еще более крепким ментально.
Команда в меньшей степени, чем когда-либо, зависит только от состояния Макдэвида и Драйзайтля. Остальные нападающие тоже вносят вклад — Браун, Перри, Кейн, Хайман, Нюджент-Хопкинс, Подколзин. Возродился вратарь Скиннер, вернувшийся в состав только из-за травмы Пикара и сделавший два «сухаря» в играх с «Вегасом».
Кроме того, по ходу предстоящей серии должен восстановиться лучший защитник «Ойлерз» Экхольм, еще не игравший в нынешнем плей-офф. Сейчас или никогда — с таким девизом возрастной «Эдмонтон» подходит к борьбе за Кубок Стэнли.
«Каролина» — «Флорида»
Россияне: Кочетков, Никишин, Орлов, Свечников — Бобровский, Куликов
Выход «Флориды» в финал «Востока» удивлять никого не должен. Скорее сюрпризом можно назвать то, что «Пантерз» изрядно намучились в серии с «Торонто», доведя противостояние с «Мэйпл Лифс» до семи матчей.
Босс «котов» Билл Зито, классно поработав на дедлайне, дал в руки Полу Морису все инструменты для защиты чемпионства. Слабая концовка регулярки, на которую повлиял ряд повреждений у лидеров, многих ввела в заблуждение относительно перспектив на еще один Кубок Стэнли. Но стоило Баркову и Ткачаку залечить свои болячки, а Экбладу отбыть дисквалификацию за допинг, как банда из Санрайза вновь стала чуть ли не самой сбалансированной командой лиги.
И на фоне «Каролины» «Пантерз» выглядят куда более гибким, универсальным и разносторонним механизмом. У нынешних «Харрикейнз», возможно, лучшая командная скорость в лиге. За годы кропотливой работы Бриндамор создал машину, которая может затоптать и перебегать кого угодно. Но насколько «ураганы» быстры, настолько же до жути прямолинейны.
Столкнись они с тем же «Торонто», и их статус фаворита в финале «Востока» не подвергался бы сомнениям. Однако «Флорида» со своим упакованным топ-9 способна не только играть эффектно, но включать режим отбойного молотка, упрощая свой хоккей до уровня своего грядущего соперника. «Пантерз» вполне способны перестроиться и адаптироваться под стиль «Харрикейнз». А вот умение команды Бриндамора трансформироваться по ходу плей-офф уже не первый год ставится под сомнение.
Отметим, что как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в этом году. Рекордная серия (10 сезонов) продолжается с 2016-го. Ранее было две серии по семь сезонов (с 1994 по 2000 и с 2002 по 2009 год, сезон-2004/05 не состоялся).
Напомним, что в 2016 и 2017 годах обладателем трофея становился Евгений Малкин («Питтсбург»). В 2018-м — Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, представлявшие «Вашингтон». В 2019-м — форварды «Сент-Луиса» Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.
В 2020 и 2021 годах в составе «Тампы» побеждали вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров. В 2020 году за «Лайтнинг» также выступал форвард Александр Волков. В 2022 году обладателем трофея стал форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин, в 2023-м — форвард «Вегаса» Иван Барбашев. В 2024 году в составе «Флориды» победили Бобровский, Куликов и Тарасенко.
Иван Богун, Михаил Зислис