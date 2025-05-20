Второй шанс: кто выиграет финалы конференций плей-офф НХЛ

Столкнись они с тем же «Торонто», и их статус фаворита в финале «Востока» не подвергался бы сомнениям. Однако «Флорида» со своим упакованным топ-9 способна не только играть эффектно, но включать режим отбойного молотка, упрощая свой хоккей до уровня своего грядущего соперника. «Пантерз» вполне способны перестроиться и адаптироваться под стиль «Харрикейнз». А вот умение команды Бриндамора трансформироваться по ходу плей-офф уже не первый год ставится под сомнение.