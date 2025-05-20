Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Б
Канада
1
:
Финляндия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Венгрия
0
:
Норвегия
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:20
Латвия
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.72
П2
3.61
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:20
Швейцария
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.05
X
16.00
П2
44.00
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Франция
1
:
Словения
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Германия
0
:
Чехия
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Второй шанс: кто выиграет финалы конференций плей-офф НХЛ

Высока вероятность, что в решающую серию выйдут прошлогодние участники.

Источник: Reuters

В ночь на вторник стартуют полуфинальные серии плей-офф НХЛ. В каждой из четырех команд, претендующих на трофей, выступают российские игроки. В десятый раз подряд Кубок Стэнли завоюет кто-то из российских хоккеистов. У кого наибольшие шансы на успех — в материале «Известий».

«Даллас» — «Эдмонтон»

Россияне: Любушкин, Дадонов — Подколзин.

«Даллас» третий год подряд вышел в финал Западной конференции и, кажется, находится в лучшем состоянии, чем в прошлые сезоны, когда уступил «Вегасу» и «Эдмонтону». На сегодняшний день это команда без слабых мест, у которой есть яркие лидеры в каждой линии.

После того как вернулись в строй травмированные защитник Хейсканен и нападающий Робертсон, «Старз» выглядят мощно. Про финского бомбардира Рантанена, который пока идет в списке самых результативных игроков плей-офф на первом месте, сказано уже много и заслуженно. Именно он делает ключевую разницу в атаке. Еще один важный фактор в пользу «Далласа» — действия спецбригад. Команда занимает третье место как по реализации лишнего, так и по убийству меньшинства.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Финал конференции, 22.05.2025, 3:00
Даллас
-
Эдмонтон
-

Расписывая козыри «Старз», не стоит забывать, что игра в равных составах в их исполнении оставляет желать лучшего, а год назад «Ойлерз» затащили серию на характере. «Эдмонтон» в своей нынешней версии выглядит еще более крепким ментально.

Команда в меньшей степени, чем когда-либо, зависит только от состояния Макдэвида и Драйзайтля. Остальные нападающие тоже вносят вклад — Браун, Перри, Кейн, Хайман, Нюджент-Хопкинс, Подколзин. Возродился вратарь Скиннер, вернувшийся в состав только из-за травмы Пикара и сделавший два «сухаря» в играх с «Вегасом».

Кроме того, по ходу предстоящей серии должен восстановиться лучший защитник «Ойлерз» Экхольм, еще не игравший в нынешнем плей-офф. Сейчас или никогда — с таким девизом возрастной «Эдмонтон» подходит к борьбе за Кубок Стэнли.

Прогноз «Известий»: победа «Эдмонтона» 4:2.

«Каролина» — «Флорида»

Россияне: Кочетков, Никишин, Орлов, Свечников — Бобровский, Куликов

Выход «Флориды» в финал «Востока» удивлять никого не должен. Скорее сюрпризом можно назвать то, что «Пантерз» изрядно намучились в серии с «Торонто», доведя противостояние с «Мэйпл Лифс» до семи матчей.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Финал конференции, 21.05.2025, 3:00
Каролина
-
Флорида
-

Босс «котов» Билл Зито, классно поработав на дедлайне, дал в руки Полу Морису все инструменты для защиты чемпионства. Слабая концовка регулярки, на которую повлиял ряд повреждений у лидеров, многих ввела в заблуждение относительно перспектив на еще один Кубок Стэнли. Но стоило Баркову и Ткачаку залечить свои болячки, а Экбладу отбыть дисквалификацию за допинг, как банда из Санрайза вновь стала чуть ли не самой сбалансированной командой лиги.

И на фоне «Каролины» «Пантерз» выглядят куда более гибким, универсальным и разносторонним механизмом. У нынешних «Харрикейнз», возможно, лучшая командная скорость в лиге. За годы кропотливой работы Бриндамор создал машину, которая может затоптать и перебегать кого угодно. Но насколько «ураганы» быстры, настолько же до жути прямолинейны.

Столкнись они с тем же «Торонто», и их статус фаворита в финале «Востока» не подвергался бы сомнениям. Однако «Флорида» со своим упакованным топ-9 способна не только играть эффектно, но включать режим отбойного молотка, упрощая свой хоккей до уровня своего грядущего соперника. «Пантерз» вполне способны перестроиться и адаптироваться под стиль «Харрикейнз». А вот умение команды Бриндамора трансформироваться по ходу плей-офф уже не первый год ставится под сомнение.

Прогноз «Известий»: победа «Флориды» 4:2.

Отметим, что как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в этом году. Рекордная серия (10 сезонов) продолжается с 2016-го. Ранее было две серии по семь сезонов (с 1994 по 2000 и с 2002 по 2009 год, сезон-2004/05 не состоялся).

Напомним, что в 2016 и 2017 годах обладателем трофея становился Евгений Малкин («Питтсбург»). В 2018-м — Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, представлявшие «Вашингтон». В 2019-м — форварды «Сент-Луиса» Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.

В 2020 и 2021 годах в составе «Тампы» побеждали вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров. В 2020 году за «Лайтнинг» также выступал форвард Александр Волков. В 2022 году обладателем трофея стал форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин, в 2023-м — форвард «Вегаса» Иван Барбашев. В 2024 году в составе «Флориды» победили Бобровский, Куликов и Тарасенко.

Иван Богун, Михаил Зислис