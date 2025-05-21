Павел Бучневич: Во рту будет неприятный вкус все лето

Такие слова очень помогают. Не то что тебя в какие-то рамки загоняли, говорили — бегай, как лошадь, по правому краю и бросай с такой-то точки. Понятно, что в обороне вся команда должна играть по его системе, но, когда ты играешь в атаке, тебя не держат в наручниках. Монтгомери дает созидать и поощряет креатив. Если ты даже не забил, но выбил у соперника шайбу и создал момент своей работой, он всегда это заметит — не только голы или блок-шоты. Были некоторые вещи, которые до этого у меня ни один тренер никогда не отмечал. То есть, мне кажется, это более современная школа. Вернее, что-то среднее между вниманием к деталям от старой школы с ее требовательностью и тренерами нового поколения.