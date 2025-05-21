Русского гения в Америке хотел покалечить другой россиянин? Бобровский получил удар в голову, но забрал победу

«Флорида» и «Каролина» начали финал Восточной конференции матчем в Роли. Перед стартом серии предполагалось, что «Ураганы» будут иметь определенное преимущество, так как команда хорошо отдохнула после победы над «Вашингтоном», имея несколько лишних дней на восстановление. «Пантеры» же рубились с «Торонто» в семи матчах — после завершения этой серии прошла всего пара дней, но именно этот игровой тонус и помог «Флориде» хорошо начать новое противостояние.