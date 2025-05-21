Русского гения в Америке хотел покалечить другой россиянин? Бобровский получил удар в голову, но забрал победу

«Флорида» и «Каролина» начали финал Восточной конференции матчем в Роли. Перед стартом серии предполагалось, что «Ураганы» будут иметь определенное преимущество, так как команда хорошо отдохнула после победы над «Вашингтоном», имея несколько лишних дней на восстановление. «Пантеры» же рубились с «Торонто» в семи матчах — после завершения этой серии прошла всего пара дней, но именно этот игровой тонус и помог «Флориде» хорошо начать новое противостояние.
Уже к середине первого периода Картер Верхаге и Аарон Экблад дважды пробили Фредерика Андерсена — героя матчей против Овечкина и компании. Шайба Себастьяна Ахо на последней минуте первого периода подарила интригу, но зацепиться за этот успех «Каролина» не смогла.
В самом начале второй двадцатиминутки Эй Джей Грир сделал счет 3:1. В дальнейшем «Флорида» лишь наращивала свое преимущество, пользуясь невероятной уверенностью Сергея Бобровского. Вратарь «Пантер» отразил 31 бросок из 33 (93,9% отраженных) и полностью переиграл своего датского визави (75%).
Впрочем, Бобровскому в одном из эпизодов откровенно повезло — он избежал участи вратаря «Торонто» Энтони Столарза, которого «вынес» ударом в голову форвард «Пантер» Сэм Беннетт. Аналогичный трюк пытался проделать с Сергеем нападающий «Каролины» Андрей Свечников, который неласково обошелся с соотечественником в борьбе на пятачке, ударив вратаря коленом в голову. Но Бобровский устоял и избежал травмы.
«Это выглядело как преднамеренный удар в голову. Удар коленом. Этот эпизод должен рассмотреть дисциплинарный комитет НХЛ. Я не вижу принципиального отличия от удара в голову от Беннетта. А ведь такие удары регулярно приводят к дисквалификациям», — отметил корреспондент The Athletic Джесси Грейнджер.
Андерсен впервые в плей-офф пропустил больше трех голов, а у «Пантер» дюжина игроков ушла со льда с результативными баллами. «Флорида» одержала победу со счетом 5:2 и повела в серии 1−0. Второй матч финала Востока состоится в ночь с четверга на пятницу по московскому времени.
Автор: Максим Замятин
Род Бриндамор
Пол Морис
Фредерик Андерсен
Сергей Бобровский
05:14
Сэм Беннетт
06:59
Себастьян Ахо
08:30
Картер Верхэге
(Мэттью Ткачак, Александр Барков)
12:29
Аарон Экблад
(Эван Родригес)
19:44
Себастьян Ахо
(Сет Джарвис, Андрей Свечников)
23:33
Эй Джей Грир
(Нико Миккола, Томаш Носек)
29:10
Андрей Свечников
31:30
Густав Форслинг
44:31
Скотт Морроу
46:08
Сэм Беннетт
(Картер Верхэге, Эван Родригес)
48:15
Шейн Гостисбеер
48:15
Брэд Маршан
48:15
Брэд Маршан
48:15
Брэд Маршан
54:55
Эту Луостаринен
(Томаш Носек, Густав Форслинг)
55:45
Джона Гаджович
56:19
Джексон Блэйк
(Сет Джарвис, Шейн Гостисбеер)
60:00
Джона Гаджович
8
Штрафное время
22
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит