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Русского гения в Америке хотел покалечить другой россиянин? Бобровский получил удар в голову, но забрал победу

Свечникова могут дисквалифицировать?

Источник: AP 2024

«Флорида» и «Каролина» начали финал Восточной конференции матчем в Роли. Перед стартом серии предполагалось, что «Ураганы» будут иметь определенное преимущество, так как команда хорошо отдохнула после победы над «Вашингтоном», имея несколько лишних дней на восстановление. «Пантеры» же рубились с «Торонто» в семи матчах — после завершения этой серии прошла всего пара дней, но именно этот игровой тонус и помог «Флориде» хорошо начать новое противостояние.

Уже к середине первого периода Картер Верхаге и Аарон Экблад дважды пробили Фредерика Андерсена — героя матчей против Овечкина и компании. Шайба Себастьяна Ахо на последней минуте первого периода подарила интригу, но зацепиться за этот успех «Каролина» не смогла.

В самом начале второй двадцатиминутки Эй Джей Грир сделал счет 3:1. В дальнейшем «Флорида» лишь наращивала свое преимущество, пользуясь невероятной уверенностью Сергея Бобровского. Вратарь «Пантер» отразил 31 бросок из 33 (93,9% отраженных) и полностью переиграл своего датского визави (75%).

Впрочем, Бобровскому в одном из эпизодов откровенно повезло — он избежал участи вратаря «Торонто» Энтони Столарза, которого «вынес» ударом в голову форвард «Пантер» Сэм Беннетт. Аналогичный трюк пытался проделать с Сергеем нападающий «Каролины» Андрей Свечников, который неласково обошелся с соотечественником в борьбе на пятачке, ударив вратаря коленом в голову. Но Бобровский устоял и избежал травмы.

«Это выглядело как преднамеренный удар в голову. Удар коленом. Этот эпизод должен рассмотреть дисциплинарный комитет НХЛ. Я не вижу принципиального отличия от удара в голову от Беннетта. А ведь такие удары регулярно приводят к дисквалификациям», — отметил корреспондент The Athletic Джесси Грейнджер.

Андерсен впервые в плей-офф пропустил больше трех голов, а у «Пантер» дюжина игроков ушла со льда с результативными баллами. «Флорида» одержала победу со счетом 5:2 и повела в серии 1−0. Второй матч финала Востока состоится в ночь с четверга на пятницу по московскому времени.

Автор: Максим Замятин

Каролина
2:5
1:2, 0:1, 1:2
Флорида
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
21.05.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18994 зрителя
Главные тренеры
Род Бриндамор
Пол Морис
Вратари
Фредерик Андерсен
Сергей Бобровский
1-й период
05:14
Сэм Беннетт
06:59
Себастьян Ахо
08:30
Картер Верхэге
(Мэттью Ткачак, Александр Барков)
12:29
Аарон Экблад
(Эван Родригес)
19:44
Себастьян Ахо
(Сет Джарвис, Андрей Свечников)
2-й период
23:33
Эй Джей Грир
(Нико Миккола, Томаш Носек)
29:10
Андрей Свечников
31:30
Густав Форслинг
3-й период
44:31
Скотт Морроу
46:08
Сэм Беннетт
(Картер Верхэге, Эван Родригес)
48:15
Шейн Гостисбеер
48:15
Брэд Маршан
48:15
Брэд Маршан
48:15
Брэд Маршан
54:55
Эту Луостаринен
(Томаш Носек, Густав Форслинг)
55:45
Джона Гаджович
56:19
Джексон Блэйк
(Сет Джарвис, Шейн Гостисбеер)
Овертайм
60:00
Джона Гаджович
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
22
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит