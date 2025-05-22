Эти невероятные красавицы вдохновили на подвиг «Локо»! Жены и подруги игроков, взявших для Ярославля Кубок Гагарина

Ярославский «Локомотив» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина. В плей-офф 2025 в пяти матчах ярославцы обыграли челябинский «Трактор». Чемпионство далось «железнодорожникам» с третьей попытки: в 2009-м в решающей серии они уступили в семи матчах казанскому «Ак Барсу», в прошлом году «Локомотив» также дошел до финала, но всухую проиграл «Металлургу» из Магнитогорска.