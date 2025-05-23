Такого не было 33 года — русский супергерой творит чудеса в Америке! Бобровский оформил третий «сухарь» в плей-офф

А вот «Даллас» и «Эдмонтон», вполне возможно, будут катать 6 или 7 матчей, что даст «Флориде» возможность восстановить силы и подлечиться. Впрочем, для этого южанам надо одержать еще две победы. Половина пути пройдена, ну, а что касается «Конн Смайта», то такая игра Бобровского может снять все вопросы о главном претенденте на этот престижный приз. Кстати, сегодняшний «сухарь» стал третьим для Боба в нынешнем плей-офф — ранее за 33-летнюю историю «Пантерз» подобное не удавалось ни одному вратарю. Легенда!