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Такого не было 33 года — русский супергерой творит чудеса в Америке! Бобровский оформил третий «сухарь» в плей-офф

А Свечников снова хулиганил.

Источник: AP 2024

Если на ранних стадиях нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли разговоры о том, что Сергей Бобровский достоин приза MVP, никто не воспринимал всерьез, то нынче все иначе. Боб, как его называют в Америке, великолепно отыграл два стартовых поединка серии с «Каролиной». В первом матче в его воротах оказалось две шайбы, а во втором Бобровский был просто идеален — 17 отраженных бросков и в третий за этот плей-офф матч на ноль.

Бобровского не смутила попытка нанести ему травму со стороны Андрея Свечникова, который в предыдущей игре намеренно пошел играть коленом в голову вратарю. Новокузнечанин избежал сотрясения, а сегодня показал свой лучший хоккей.

Что же до Свечникова, то он снова отличился на бойцовском фронте. В одном из эпизодов он попытался «вынести» Мэттью Ткачука, которому достался от россиянина удар кулаком в затылок. Ткачук и сам парень не промах и может достать кого угодно, но за свои «художества» Свечников получил малый штраф.

Что же до игры в атаке, то здесь «Флорида» доминировала полностью. Только за первый период «Пантеры» забросили в ворота соперника три шайбы, а затем лишь наращивали преимущество. Нападающий Сэм Беннетт оформил голевой дубль, а на третий период тренерский штаб «Харрикейнз» был вынужден заменить вратаря — Фредерик Андерсен уступил место в воротах Петру Кочеткову, который пропустил одну шайбу после 5 бросков.

Две победы в гостях делают «Флориду» не просто фаворитом серии, а фаворитом всего Кубка Стэнли. Если «Ураганы» не предпримут решительных действий по изменениям своей игры, финал Востока долго не продлится.

А вот «Даллас» и «Эдмонтон», вполне возможно, будут катать 6 или 7 матчей, что даст «Флориде» возможность восстановить силы и подлечиться. Впрочем, для этого южанам надо одержать еще две победы. Половина пути пройдена, ну, а что касается «Конн Смайта», то такая игра Бобровского может снять все вопросы о главном претенденте на этот престижный приз. Кстати, сегодняшний «сухарь» стал третьим для Боба в нынешнем плей-офф — ранее за 33-летнюю историю «Пантерз» подобное не удавалось ни одному вратарю. Легенда!

Автор: Леонид Михайлов

Каролина
0:5
0:3, 0:1, 0:1
Флорида
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
23.05.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18971 зритель
Главные тренеры
Род Бриндамор
Пол Морис
Вратари
Фредерик Андерсен
(Петр Кочетков)
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский)
1-й период
01:17
Густав Форслинг
(Мэттью Ткачак, Сэм Беннетт)
11:41
Мэттью Ткачак
(Картер Верхэге, Нико Миккола)
14:07
Андрей Свечников
15:50
Сэм Беннетт
(Эван Родригес, Картер Верхэге)
18:33
Командный штраф
2-й период
39:21
Сэм Беннетт
(Картер Верхэге, Аарон Экблад)
3-й период
43:09
Эй Джей Грир
49:34
Эту Луостаринен
53:17
Брент Бернс
53:49
Александр Барков
(Аарон Экблад, Эван Родригес)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит