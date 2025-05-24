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«Даллас» создал полную пятерку из финских звезд — и ничего не забил. «Эдмонтон» сравнял счет в финале «Запада»

Спорные решения тренера «Старз» не помогли команде.

Источник: USA Today Sports

После обиднейшего поражения от «Далласа» в первом матче финала «Запада» (3:6) чуть ли не каждый игрок «Эдмонтона» в преддверии старта второго матча отмечал, что «Ойлерз» жизненно важно сделать счет в серии 1−1 и фактически обнулиться перед переездом противостояния на домашний лед. Начинать серию с крайне сбалансированными и зрелыми «Старз» с 0−2 было себе дороже. К счастью для фанатов «нефтяников», сегодня команда Криса Ноблока не стала наступать на одни и те же грабли и добыла такую важную для нее гостевую победу.

Гости вполне уверенно начали игру с шайбы Райана Нюджента-Хопкинса, отличившегося в большинстве второй раз подряд, и по большей части доминировали в чужой зоне. Однако развить свой успех смогли только ближе к концу второго периода, когда укололи «Старз» шайбами Бретта Кулака и Логана Брауна. Всего этого в конечном счете хватило гостям, чтобы загнать команду из Техаса в тупик.

Что по-настоящему удивило многих сегодня, так это решение Питера Дебура внести ряд изменений в состав после победного матча. Размен Оуэна Бека на Колина Блэкуэлла и Ильи Любушкина на Алекса Петровика фанаты «Далласа» наверняка восприняли спокойно. А вот разлучение Томаса Харли с Миро Хейсканеном стало чуть ли не самой обсуждаемой темой дня. Все из-за того, что главный тренер «Далласа» не просто объединил последнего с Эсой Линделлом, но и тем самым сколотил первую в историю НХЛ финскую пятерку. Правда, ожидаемого эффекта она на льду не дала и распалась уже в начале третьего периода, когда Роопе Хинтц получил повреждение в борьбе с Дарнеллом Нерсом на чужом пятаке и с концами ушел в раздевалку.

Как и двумя днями ранее, «Ойлерз» ушли на второй перерыв с более чем комфортным преимуществом. Однако, пропустив в четверг сразу пять шайб в заключительной двадцатиминутке и позволив хозяевам перевернуть матч за счет большинства, на этот раз начали решающий отрезок с куда большей оглядкой на собственные ворота, а главное — не допустили в нем повторения позавчерашних проблем с дисциплиной и не нахватали россыпь удалений.

Если в первой встрече «Старз» сумели запустить свой камбэк благодаря убойной реализации лишнего, забив в формате «5 на 4» сразу три гола после выхода из раздевалки, то этой ночью им пришлось решать свои проблемы преимущественно в равных составах. Двумя штрафными минутами Нерса, полученными в эпизоде с травмой Хинтца, парни Дебура не воспользовались, а других шансов поиграть «Звездам» в большинстве «нефтяники» не дали, сделав правильные выводы после стартового поражения.

Зацепиться за спасение «Даллас» вполне мог на 51-й минуте, когда судьи отправили в штрафной бокс повздоривших Лиама Бикселя и Василия Подколзина и дали командам поиграть «4 на 4». Только чудесное спасение Стюарта Скиннера, великолепно сыгравшего клюшкой на ленточке и не давшего отличиться Эсе Линделлю после удачного для финна отскока от лицевого борта, не позволило хозяевам распечатать ворота «Эдмонтона» и уберегло Макдэвида и компанию от потенциальных проблем в концовке.

Даллас
0:3
0:1, 0:2, 0:0
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
24.05.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Питер Дебур
Крис Ноблаух
Вратари
Джейк Эттингер
(Джейк Эттингер)
Стюарт Скиннер
1-й период
05:34
Микаэль Гранлунд
05:51
Райан Нюджент-Хопкинс
(Эван Бушар, Леон Драйзайтль)
07:43
Кори Перри
19:29
Томас Харли
2-й период
35:23
Бретт Кулак
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
36:36
Коннор Браун
(Райан Нюджент-Хопкинс, Джейк Уолман)
39:08
Джейк Эттингер
3-й период
40:49
Колин Блэкуэлл
43:46
Дарнелл Нерс
50:03
Лиан Биксель
50:03
Василий Подколзин
57:07
Микко Рантанен
Лучшие игроки матча
Статистика
12
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит