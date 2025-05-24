«Даллас» создал полную пятерку из финских звезд — и ничего не забил. «Эдмонтон» сравнял счет в финале «Запада»

Что по-настоящему удивило многих сегодня, так это решение Питера Дебура внести ряд изменений в состав после победного матча. Размен Оуэна Бека на Колина Блэкуэлла и Ильи Любушкина на Алекса Петровика фанаты «Далласа» наверняка восприняли спокойно. А вот разлучение Томаса Харли с Миро Хейсканеном стало чуть ли не самой обсуждаемой темой дня. Все из-за того, что главный тренер «Далласа» не просто объединил последнего с Эсой Линделлом, но и тем самым сколотил первую в историю НХЛ финскую пятерку. Правда, ожидаемого эффекта она на льду не дала и распалась уже в начале третьего периода, когда Роопе Хинтц получил повреждение в борьбе с Дарнеллом Нерсом на чужом пятаке и с концами ушел в раздевалку.