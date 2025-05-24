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Стало известно, когда Овечкин прилетит в Москву

Александр Овечкин прилетит в Москву 24 мая.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетит в Москву в субботу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Вашингтон» досрочно завершил выступление в сезоне-2024/25 Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проиграв «Каролине Харрикейнз» в пяти матчах серии второго раунда плей-офф. Овечкин в 10 играх Кубка Стэнли набрал 6 очков (5 голов и 1 передача).

По ходу регулярного сезона Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству голов в чемпионатах лиги за всю историю. На его счету 897 шайб, предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).