МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетел в Россию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«Вашингтон» досрочно завершил выступление в сезоне-2024/25 НХЛ, проиграв «Каролине Харрикейнз» в пяти матчах серии второго раунда плей-офф. Овечкин в 10 играх Кубка Стэнли набрал 6 очков (5 голов и 1 передача).
«Александр прилетел в Россию», — заявил источник агентства.
По ходу регулярного сезона Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству голов в чемпионатах лиги за всю историю. На его счету 897 шайб, предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).