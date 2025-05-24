Легенда НХЛ наградил Овечкина! Александр все-таки выиграл личный приз в этом сезоне

39-летний Александр пережил самую тяжёлую травму в карьере, оставившую его вне игры аж на 16 матчей — примерно на пятую часть всего чемпионата! Однако Овечкин вернулся и заиграл едва ли не лучше, чем до повреждения. Он не раз спасал «Вашингтон», принося важные очки, а попутно своим примером вдохновлял одноклубников. Помогала, конечно же, и шумиха вокруг рекорда, которая также подстёгивала хоккеистов «Кэпиталз». В итоге «столичные» до последних дней боролись за Президентский кубок и финишировали вторыми во всей НХЛ, хотя до старта сезона считалось, что они будут в лучшем случае бороться просто за выход в плей-офф.