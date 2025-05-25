«Флорида» с Бобровским оказалась в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников ни разу не бросил в створ ворот, получил суммарно 14 штрафных минут и провел три силовых приема. Защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов нанес один бросок в створ, заблокировал четыре броска, применил два хита и завершил матч с показателем полезности «минус 4». Защитник «ураганов» Александр Никишин также завершил встречу с показателем полезности «минус 4», один раз бросил в створ и провел пять силовых приемов. Голкипер «Каролины» Петр Кочетков отразил 22 броска из 28.