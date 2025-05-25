Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Швеция
:
Дания
Все коэффициенты
П1
1.12
X
13.75
П2
32.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
22:00
Эдмонтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.50
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
0
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швеция
2
:
США
6
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швейцария
7
:
Дания
0
П1
X
П2

«Флорида» с Бобровским оказалась в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли

«Флорида» с Бобровским третий раз обыграла «Каролину» в полуфинале Кубка Стэнли.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» обыграли «Каролину Харрикейнз» в третьем матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:2 (1:0, 0:1, 5:1). В составе «пантер» по дублю оформили Нико Миккола (13-я и 47-я минуты) и Александр Барков (47, 50), еще по шайбе забросили Йеспер Боквист (42) и Брэд Маршанд (51). У «Каролины» авторами голов стали Логан Стэнковен (35) и Сет Джарвис (52).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 23 броска из 25. Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов нанес один бросок в створ ворот и применил пять силовых приемов.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников ни разу не бросил в створ ворот, получил суммарно 14 штрафных минут и провел три силовых приема. Защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов нанес один бросок в створ, заблокировал четыре броска, применил два хита и завершил матч с показателем полезности «минус 4». Защитник «ураганов» Александр Никишин также завершил встречу с показателем полезности «минус 4», один раз бросил в створ и провел пять силовых приемов. Голкипер «Каролины» Петр Кочетков отразил 22 броска из 28.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Флориды». Четвертый матч противостояния пройдет в Санрайзе в ночь на 27 мая по московскому времени.

Флорида
6:2
1:0, 0:1, 5:1
Каролина
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
25.05.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19836 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Род Бриндамор
Вратари
Сергей Бобровский
Петр Кочетков
1-й период
07:33
Петр Кочетков
12:07
Нико Миккола
(Эван Родригес, Александр Барков)
16:59
Эту Луостаринен
16:59
Эту Луостаринен
2-й период
21:51
Йеспери Котканиеми
33:18
Густав Форслинг
34:51
Логан Стэнковен
(Брент Бернс, Йеспери Котканиеми)
39:08
Себастьян Ахо
3-й период
41:29
Йеспер Боквист
(Аарон Экблад, Эван Родригес)
46:26
Нико Миккола
(Сэм Беннетт, Мэттью Ткачак)
46:55
Александр Барков
(Мэттью Ткачак)
49:31
Александр Барков
(Йеспер Боквист)
50:37
Брэд Маршан
(Антон Лунделл, Йеспер Боквист)
50:50
Мэттью Ткачак
50:50
Сэм Беннетт
50:50
Мэттью Ткачак
50:50
Джексон Блэйк
51:01
Сет Джарвис
(Логан Стэнковен, Себастьян Ахо)
55:33
Сэм Беннетт
55:33
Сэм Беннетт
55:33
Андрей Свечников
55:33
Андрей Свечников
55:33
Андрей Свечников
55:49
Джона Гаджович
Статистика
45
Штрафное время
22
4
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит