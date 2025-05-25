«Флорида» с Бобровским оказалась в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» обыграли «Каролину Харрикейнз» в третьем матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:2 (1:0, 0:1, 5:1). В составе «пантер» по дублю оформили Нико Миккола (13-я и 47-я минуты) и Александр Барков (47, 50), еще по шайбе забросили Йеспер Боквист (42) и Брэд Маршанд (51). У «Каролины» авторами голов стали Логан Стэнковен (35) и Сет Джарвис (52).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 23 броска из 25. Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов нанес один бросок в створ ворот и применил пять силовых приемов.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников ни разу не бросил в створ ворот, получил суммарно 14 штрафных минут и провел три силовых приема. Защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов нанес один бросок в створ, заблокировал четыре броска, применил два хита и завершил матч с показателем полезности «минус 4». Защитник «ураганов» Александр Никишин также завершил встречу с показателем полезности «минус 4», один раз бросил в створ и провел пять силовых приемов. Голкипер «Каролины» Петр Кочетков отразил 22 броска из 28.
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Флориды». Четвертый матч противостояния пройдет в Санрайзе в ночь на 27 мая по московскому времени.
Пол Морис
Род Бриндамор
Сергей Бобровский
Петр Кочетков
07:33
Петр Кочетков
12:07
Нико Миккола
(Эван Родригес, Александр Барков)
16:59
Эту Луостаринен
16:59
Эту Луостаринен
21:51
Йеспери Котканиеми
33:18
Густав Форслинг
34:51
Логан Стэнковен
(Брент Бернс, Йеспери Котканиеми)
39:08
Себастьян Ахо
41:29
Йеспер Боквист
(Аарон Экблад, Эван Родригес)
46:26
Нико Миккола
(Сэм Беннетт, Мэттью Ткачак)
46:55
Александр Барков
(Мэттью Ткачак)
49:31
Александр Барков
(Йеспер Боквист)
50:37
Брэд Маршан
(Антон Лунделл, Йеспер Боквист)
50:50
Мэттью Ткачак
50:50
Сэм Беннетт
50:50
Мэттью Ткачак
50:50
Джексон Блэйк
51:01
Сет Джарвис
(Логан Стэнковен, Себастьян Ахо)
55:33
Сэм Беннетт
55:33
Сэм Беннетт
55:33
Андрей Свечников
55:33
Андрей Свечников
55:33
Андрей Свечников
55:49
Джона Гаджович
45
Штрафное время
22
4
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит