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Фетисов встретился с вернувшимся в Россию Овечкиным: «Он любит нашу страну!»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал «СЭ» о встрече с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Источник: Reuters

«Только что виделся с Александром Овечкиным. Он в шикарном настроении, молодец, хотя и был долгий перелет. Он любит нашу страну! Понятно, что он ожидает огромное внимание со стороны прессы. Но он понимает свою миссию. Удалось поздравить его лично с рекордом и напутствовать на дальнейшие победы. Не обсуждали ничего, кроме того, что он красавчик, молодец. Вся страна за него болела и переживала», — сказал Фетисов «СЭ».

Овечкин вернулся в Россию 24 мая.

«Вашингтон» выбыл из Кубка Стэнли во втором раунде. В плей-офф капитан столичной команды отметился 5 голами и 1 результативной передачей в 10 матчах против «Монреаля» (счет в серии 4−1) и «Каролины» (1−4).

В регулярном чемпионате 39-летний форвард забросил 44 шайбы и отдал 29 результативных передач в 65 матчах. В апреле Овечкин побил снайперский рекорд лиги, который ранее принадлежал Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).