Фетисов встретился с вернувшимся в Россию Овечкиным: «Он любит нашу страну!»

«Только что виделся с Александром Овечкиным. Он в шикарном настроении, молодец, хотя и был долгий перелет. Он любит нашу страну! Понятно, что он ожидает огромное внимание со стороны прессы. Но он понимает свою миссию. Удалось поздравить его лично с рекордом и напутствовать на дальнейшие победы. Не обсуждали ничего, кроме того, что он красавчик, молодец. Вся страна за него болела и переживала», — сказал Фетисов «СЭ».