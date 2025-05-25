Фетисов встретился с вернувшимся в Россию Овечкиным: «Он любит нашу страну!»

«Только что виделся с Александром Овечкиным. Он в шикарном настроении, молодец, хотя и был долгий перелет. Он любит нашу страну! Понятно, что он ожидает огромное внимание со стороны прессы. Но он понимает свою миссию. Удалось поздравить его лично с рекордом и напутствовать на дальнейшие победы. Не обсуждали ничего, кроме того, что он красавчик, молодец. Вся страна за него болела и переживала», — сказал Фетисов «СЭ».
Овечкин вернулся в Россию 24 мая.
«Вашингтон» выбыл из Кубка Стэнли во втором раунде. В плей-офф капитан столичной команды отметился 5 голами и 1 результативной передачей в 10 матчах против «Монреаля» (счет в серии 4−1) и «Каролины» (1−4).
В регулярном чемпионате 39-летний форвард забросил 44 шайбы и отдал 29 результативных передач в 65 матчах. В апреле Овечкин побил снайперский рекорд лиги, который ранее принадлежал Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).