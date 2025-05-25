«Был в отчаянии». Бобровский выдал невероятное спасение, Орлов забил Кочеткову и сломал клюшку

«Флорида» победила «Каролину» в домашнем третьем матче финала Восточной конференции НХЛ и нанесла сопернику третье поражение в серии — 6:2 и 3−0. Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 23 броска.
Кошмар для Орлова и Кочеткова
«Флорида» в шаге от третьего подряд выхода в финал Кубка Стэнли, «Каролина» — от второго за три года поражения со счетом 0−4 в финальной серии конференции. «Харрикейнз» приблизились к неприятному исходу после двух матчей на своем льду со сбоем в фирменном хоккее (2:5 и 0:5). На выезде Род Бриндамор заменил стартового голкипера и выпустил из запаса двух россиян — вратаря Петра Кочеткова и защитника Александра Никишина, который снова занял место в паре с Дмитрием Орловым.
Кочетков в этом плей-офф в конце апреля менял травмированного Фредерика Андерсена по ходу четвертого матча и провел решающую игру в первом раунде против «Нью-Джерси», два дня назад вышел вместо датчанина на третий период с «Флоридой». В Санрайзе голкипер начал с нескольких спасений и удаления за подножку, попал под волну атак в заключительной 20-минутке и отразил 22 из 28 бросков по своим воротам.
Никишин дебютировал в «Каролине» в середине мая в решающем, пятом матче серии второго раунда с «Вашингтоном». Эта игра с «Флоридой» стала кошмаром для российской пары защитников «Кейнз» — оба закончили с показателем полезности «минус четыре» и вместе с партнерами не успевали за соперником под давлением. Орлов коньком срезал шайбу в ворота Кочеткова при первом голе, а после четвертого от досады из-за новой потери в своей зоне сломал клюшку о перекладину.
«Вы не можете [объяснить это], не можете. Вы не можете свалить все на него, но некоторые из этих ошибок — вы не выиграете в такое время года, когда допускаете подобные», — сказал Бриндамор. Тренер о потерях всех своих хоккеистов заметил: «Мы были в игре, мы играли лучше, а потом просто стали отдавать шайбу — это не то, что мы делаем. Никто так не делает. Все очень удивлены. Так делать нельзя. Такое недопустимо в любое время. В предсезонной игре вы поплатитесь за это, но допускать против такой команды подобные потери под отрыв — просто забудьте об этом. Мы знаем это. Это очень деморализовало. Мы понимаем, что в целом разница невелика».
В решающий момент провалились многие лидеры «Каролины». Лучший снайпер команды в этом плей-офф Андрей Свечников (8+1 в двух раундах) против «Флориды» пока отметился одной передачей в первом матче. В конце игры в Санрайзе форвард заработал 14 минут штрафа за удар клюшкой, грубость и неспортивное поведение после стычки с Сэмом Беннеттом.
«Пантерз» и «Кейнз» при игре с относительно равным числом опасных моментов провели по голу за два периода, в третьем хозяева сокрушили соперника и забили пять раз подряд. Вторую шайбу провел вернувшийся в состав Йеспер Боквист, шестую — Брэд Маршан, а Нико Миккола и Александр Барков оформили по дублю. Защитник забил с помощью срезки Орлова и классного броска, звено капитана стало настоящим кошмаром для чужой обороны и в итоге спровоцировало выплеск негативных эмоций Дмитрия.
Бобровский при минимальном перевесе запомнился эффектным спасением и на перемещении отразил бросок Логана Стэнковена. Этот форвард все равно отметился ответной шайбой в большинстве в середине матча. Гости дважды забили при численном преимуществе, но вторая реализованная попытка с окончательным счетом не сильно порадовали Сета Джарвиса, Себастьяна Ахо и компанию.
Спасение и уверенность Бобровского
Бобровский демонстрирует потрясающую надежность в плей-офф третий год подряд. Этой весной 36-летний голкипер при помощи полевых хоккеистов играет на топ-уровне за исключением не самого убедительного начала серии второго раунда с «Торонто». Сергей раз за разом заслуживает знакомого сравнения с кирпичной стеной. Вся команда отмечает это, как и свою силу.
«Мы выходим на игру, точно зная, что нужно делать. Очевидно, мы играем с очень хорошей командой, у нее тоже будут моменты. Мы просто должны оставаться сфокусированными. Соперник очень хорошо надавил во втором периоде, и Боб нам сильно помог. В третьем мы взяли инициативу в свои руки. Наша уверенность на высоком уровне. Сейчас все веселятся», — сказал Барков.
Маршан много лет изучал Бобровского как соперника. После обмена в дедлайн экс-капитан «Бостона» все больше ценит вратаря.
«После того как вы видите все это вблизи, вы понимаете, что на это есть причина. Он так усердно играет каждый вечер. Вероятно, он самый преданный делу хоккеист, с которым я когда-либо играл. С тем, как он готовит себя каждый день и как он восстанавливается, все, что он делает, имеет цель и причину. Очевидно, он невероятный, невероятный вратарь. Он проявляет себя в важные моменты. И то, что он способен выступать на таком уровне так долго, это результат проделанной им работы», — сказал форвард.
Маршан о возможности закончить серию «Пантерз» с «Харрикейнз» в четырех матчах заметил: «Не думаем об этом. Мы готовы пройти здесь семь. Самое главное в этой группе — то, что мы действительно умеем фокусироваться на том, что нужно делать, оставаться в моменте и не смотреть вперед. Вы не можете заглядывать слишком далеко. Это очень опасная игра».
Бобровский за три матча финала конференции отразил 71 бросок из 75 и с 17 спасениями засушил «Каролину» во второй игре. Вратарь привычно скромно оценивает свой вклад в успех «Флориды» и говорит о концентрации на каждом конкретном моменте. Эпизод с сейвом в атаке Стэнковена россиянин описал чуть иначе.
«Я был в отчаянии. Я просто постарался выброситься в эту сторону так, как только возможно», — сказал Бобровский.
Сергей по поводу всей финальной серии конференции заметил: «Своя публика нам очень помогает. Она гонит вперед. У нас глубокий состав, отличная группа ребята. Все работают друг за друга, мы продолжаем выстраивать свою игру. Весело быть частью этого».
Четвертый матч серии «Флориды» и «Каролины» пройдет в Санрайзе в ночь на вторник, 27 мая (по московскому времени).
Артем Агапов