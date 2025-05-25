«Был в отчаянии». Бобровский выдал невероятное спасение, Орлов забил Кочеткову и сломал клюшку

«Вы не можете [объяснить это], не можете. Вы не можете свалить все на него, но некоторые из этих ошибок — вы не выиграете в такое время года, когда допускаете подобные», — сказал Бриндамор. Тренер о потерях всех своих хоккеистов заметил: «Мы были в игре, мы играли лучше, а потом просто стали отдавать шайбу — это не то, что мы делаем. Никто так не делает. Все очень удивлены. Так делать нельзя. Такое недопустимо в любое время. В предсезонной игре вы поплатитесь за это, но допускать против такой команды подобные потери под отрыв — просто забудьте об этом. Мы знаем это. Это очень деморализовало. Мы понимаем, что в целом разница невелика».