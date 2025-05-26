Он сделал русских вратарей лучшими в мире, а теперь сам собрался в НХЛ! В «Рейнджерс» едет тренер Шестеркина?

«Я не буду продлевать контракт с “Локомотивом”. Отправлюсь ли к Игорю Шестеркину? Пока не могу комментировать. Во что это выльется — я не знаю. С Игорем у меня есть определенные моменты рабочие. В “Локомотиве” я вряд ли останусь на постоянной основе, только если консультантом», — эти слова Рашит Давыдов произнес сразу после завоевания «Локомотивом» Кубка Гагарина.
Давыдов — один из творцов долгожданного успеха ярославского клуба. Рашит работал с вратарями «железнодорожников» на протяжении четырех лет — все время, что командой руководил Игорь Никитин. При Давыдове лучшим вратарем сезоне в прошлом году стал Даниил Исаев. Он же претендует на этот титул по итогам минувшего чемпионата. И если у Исаева еще год контракта, то Давыдов уходит. Куда?
Неслучайно в небольшом комментарии Давыдова прозвучала фамилия Игоря Шестеркина. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» — один из главных проектов в карьере Рашита. Нет, конечно, был и Александр Еременко, которого тренер вратарей буквально реанимировал после уфимского забвения. К покорению НХЛ Давыдов подготовил Ярослава Аскарова. Были и другие ученики. Но Шестеркин — № 1.
«Он отлично чувствует вратаря, знает, когда надо подсказать, а когда голкипер может сам поработать. Рашит обладает большим опытом. Мы с ним разбирали очень много нюансов по вратарской игре, многое обсуждали по теме психологии. Он мне подсказал, как готовиться к матчам, как воспринимать игру. К его заслугам можно отнести и “Везину” Игоря Шестеркина, и звание лучшего вратаря КХЛ Дани Исаева», — говорит про своего бывшего тренера Сергей Мурашов, успевший поработать с Давыдовым, а сегодня выступающий в системе «Питтсбурга».
Не секрет, что даже уехав в НХЛ, Шестеркин продолжает советоваться и тренироваться под руководством Давыдова. А недавно появились слухи, что Рашит может стать новым тренером вратарей «Рейнджерс». В своем комментарии он это напрямую не подтвердил, сославшись на действующий контракт с «Локомотивом», но косвенно подтвердил, что вариант дальнейших коммуникаций с Шестеркиным имеется. Но каким он будет?
В этом сезоне из России в Северную Америку перебрался другой тренер вратарей. Сергей Наумов выиграл все и вся с ЦСКА, после чего отправился в Нью-Йорк. Если Давыдов — хоккейный крестный отец Шестеркина, то Наумов вывел на топ-уровень Илью Сорокина. Ожидалось, что Наумов станет новым тренером вратарей «Айлендерс», однако он занял аналогичную должность в «Бриджпорте». Вероятно, он так или иначе контактирует с Сорокиным, но на постоянной основе работает с вратарями фарм-клуба. Не исключено, что Давыдов повторит этот путь.
На сегодняшний день в НХЛ работает всего несколько тренеров из России. Прежде всего — это ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Сергей Брылин. До недавнего времени с защитниками «Ванкувера» работал Сергей Гончар, но после смены главного тренера его будущее в клубе выглядит неопределенным. Ну и, наконец, единственный наш тренер вратарей в НХЛ — Евгений Набоков. Он дослужился до высокой должности в «Сан-Хосе», но во многом ему помог статус легенды клуба, а также эталонное знание английского языка. Давыдов этим похвастаться не может.
Скорее больше шансов на то, что Давыдов если и переберется в Нью-Йорк, то будет кем-то вроде консультанта или личного тренера Шестеркина. Однако тот факт, что у «Рейнджерс» новый главный тренер, а помощники Майка Салливана пока не определены, шанс у Давыдова есть. Бенуа Аллер, тренировавший Шестеркина в начале его карьеры, уже как год перешел на руководящую должность. А в прошлом сезоне с вратарями «рейнджеров» работал 36-летний канадец Джефф Малколм. Опытный Давыдов ему в помощь не помешает.
55-летний Давыдов, работающий в КХЛ с первых дней ее существования — настоящая легенда тренерского цеха. Чего только стоит тот факт, что он единственный специалист, выигравший четыре Кубка Гагарина. При этом сделал он это с тремя разными командами. Через него в сборной России прошли почти все топовые отечественные голкиперы. То, что наших вратарей считают лучшими в мире, и его заслуга тоже. Так что шанс поработать в сильнейшей лиге планеты — это то, что Давыдов заслужил своей фантастической работой. Контракт с «Рейнджерс» стал бы венцом его карьеры.
Дмитрий Ерыкалов