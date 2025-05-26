Он сделал русских вратарей лучшими в мире, а теперь сам собрался в НХЛ! В «Рейнджерс» едет тренер Шестеркина?

55-летний Давыдов, работающий в КХЛ с первых дней ее существования — настоящая легенда тренерского цеха. Чего только стоит тот факт, что он единственный специалист, выигравший четыре Кубка Гагарина. При этом сделал он это с тремя разными командами. Через него в сборной России прошли почти все топовые отечественные голкиперы. То, что наших вратарей считают лучшими в мире, и его заслуга тоже. Так что шанс поработать в сильнейшей лиге планеты — это то, что Давыдов заслужил своей фантастической работой. Контракт с «Рейнджерс» стал бы венцом его карьеры.