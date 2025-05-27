Любимец Ротенберга не пустил Бобровского в финал. Россиянин вошел в историю

На 31-й минуте встречи автором гола стал Логан Стэнковен, который исполнил классный кистевой бросок из левого круга вбрасывания и попал в ближнюю «девятку». Благодаря его шайбе «Каролина» впервые по ходу серии забила первой в матче. Примечательным этот гол стал еще и потому, что ассистентом в эпизоде стал Александр Никишин, который в период карьеры за петербургский СКА неоднократно выручал Романа Ротенберга от неудач, был его самым ценным игроком и своим уходом значительно ослабил всю команду. Российский защитник, дебютировавший в НХЛ за «Каролину» по ходу розыгрыша Кубка Стэнли-2025, набрал первый в карьере результативный балл в сильнейшей лиге мира. Так еще и сразу в плей-офф! Никишин с момента большого расширения в НХЛ стал лишь шестом с 1968 года защитником в истории НХЛ, отметился дебютным результативным действием в лиге в матче серии, в котором его команде грозит вылет из плей-офф.