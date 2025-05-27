Любимец Ротенберга не пустил Бобровского в финал. Россиянин вошел в историю

«Каролина Харрикейнз» обыграли «Флориду Пантерз» в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Ураганы» сократили отставание в серии и впервые за 19 лет добыли победу в игре финала Восточной конференции. Одними из авторов успеха американского клуба стали россияне Андрей Свечников и Александр Никишин, вошедший в историю лиги.
«Загнаны в угол»
Для «Каролины Харрикейнз» стадия полуфинала Кубка Стэнли — сложнейший отрезок всего сезона в Национальной хоккейной лиге. На протяжении многих лет подряд «ураганы» показывают хорошие результаты в регулярных чемпионатах, а к плей-офф подходят в статусе одних из главных претендентов на трофей, но стоит им подобраться к финалу Восточной конференции, как у команды из Роли все резко валится из рук. До сегодняшнего дня «Каролина» последний раз побеждала на этой стадии еще 1 июня 2006 года, когда одолела «Баффало Сейбрз» в седьмом матче серии (4:2). Тот сезон «Харрикейнз» завершили итоговой победой в Кубке Стэнли, добыв свое первое и пока единственное в клубной истории чемпионство.
Эти 19 лет насчитали уже 15 подряд поражений «ураганов» в финалах Востока. 11 из них — под руководстом Рода Бриндамора. Столь печальная серия продлевается в нынешнем противостоянии с действующим обладателем Кубка Стэнли «Флоридой Пантерз», в котором клуб из Роли проваливается с треском. Первые три матча серии «Каролина» проиграла с общим счетом 4:16, в каждой из игр пропустила минимум по пять шайб, ни разу не забила первой и проиграла восемь периодов из девяти.
Особенно грустной для «Харрикейнз» стала третья игра серии, в ходе которой команда Бриндамора выиграла второй период, но в третьем периоде пропустила аж пять шайб за девять минут. Одними из главных неудачников той встречи стали российские игроки «Каролины»:
- нападающий Андрей Свечников отметился не результативными действиями, а грубостью и неспортивным поведением, которые обошлись ему в 14 штрафных минут;
- защитники Дмитрий Орлов и Александр Никишин схватили по «минус 4» в показателе полезности каждый и провалили игру у своих ворот;
- голкипер Петр Кочетков, которого Бриндамор выпустил в старте вместо опытного датчанина Фредерика Андерсена, чтобы «изменить атмосферу в команде», попал под «расстрел» и пропустил шесть шайб после 28 бросков.
На фоне провала «Каролины» и убедительной, мощной игры «Флориды» со сверхнадежным голкипером по имени Сергей Бобровский поводов для оптимизма у фанатов «Харрикейнз» практически не было. Но на хотя бы маленькое чудо они надеяться могли. Те же «Пантерз» едва ли не лучше других знают, насколько трудно играть при преимуществе счете 3−0 в серии. В чемпионском сезоне подопечные Пола Мориса дважды оказывались в аналогичном положении и оба раза проиграли четвертый матч серии. Более того — в финале Кубка Стэнли «Флорида» умудрилась вовсе упустить преимущество и доигралась до седьмого матча.
Что касается камбэков с 0−3 в серии, то в истории НХЛ было десять случаев, когда уступавшая в счете команда смогла добраться до седьмой игры: «Нью-Йорк Рейнджерс» в 1939 году, «Торонто Мейпл Лифс» в 1942-м, «Детройт Ред Уингз» в 1945-м, «Нью-Йорк Айлендерс» в 1975-м (дважды), «Филадельфия Флайерз» в 2010-м, «Чикаго Блэкхокс» в 2011-м, «Детройт» в 2011-м, «Лос-Анджелес Кингз» в 2014-м и уже упомянутый «Эдмонтон» в 2024-м.
Россиянин восхитил Америку
«Стараюсь мыслить позитивно, сохраняю только хороший настрой. Нужно просто выйти и показать лучшую игру, на которую ты способен. Мы выйдем на площадку и не будем даже думать о том, что проигрываем 0−3. Просто постараемся сохранять позитивный настрой и демонстрировать свою игру. Сейчас мы загнаны в угол, и нам нужно выбраться оттуда, что мы и попытаемся сделать», — цитирует Андрея Свечникова The Hockey News.
Эти слова звездного российского форварда «Каролины» не разошлись с делом, а подтвердились действиями «ураганов» на площадке «Амерант Банк Арены» в жарком городе Санрайз в штате Флорида. «Харрикейнз» проявили огромное желание продлить себе сезон хотя бы на один матч и с самого начала встречи ни в чем не уступали «Пантерз», которые, к слову, играли не в оптимальном составе из-за потерь в лице Сэма Райнхарта и Нико Микколы. В некоторых компонентах банда Бриндамора даже превзошла соперника. Например, по броскам в створ ворот. И если в первом периоде Сергей Бобровский ликвидировал каждую из попыток «Кейнз» поразить его ворота, то в середине второго периода не сдюжил даже легендарный российский вратарь, сыгравший свой 110-й в карьере матч в плей-офф НХЛ.
На 31-й минуте встречи автором гола стал Логан Стэнковен, который исполнил классный кистевой бросок из левого круга вбрасывания и попал в ближнюю «девятку». Благодаря его шайбе «Каролина» впервые по ходу серии забила первой в матче. Примечательным этот гол стал еще и потому, что ассистентом в эпизоде стал Александр Никишин, который в период карьеры за петербургский СКА неоднократно выручал Романа Ротенберга от неудач, был его самым ценным игроком и своим уходом значительно ослабил всю команду. Российский защитник, дебютировавший в НХЛ за «Каролину» по ходу розыгрыша Кубка Стэнли-2025, набрал первый в карьере результативный балл в сильнейшей лиге мира. Так еще и сразу в плей-офф! Никишин с момента большого расширения в НХЛ стал лишь шестом с 1968 года защитником в истории НХЛ, отметился дебютным результативным действием в лиге в матче серии, в котором его команде грозит вылет из плей-офф.
Сделал это Александр, кстати, очень красиво. Игроки «Флориды» ошиблись в нейтральной зоне и ситуативно всем составом разместились в левом полуфланге. Никишин же увидел одинокого Стэнковена справа и элегантным движением в одно касание с неудобной руки отпасовал на партнера и вывел того на убойную позицию. В Америке игру российского защитника оценили по достоинству.
- «Редкая ошибка “Пантерз”. Вся пятерка игроков оказалась на одной стороне площадки. Стэнковен же выдвинулся по дальнему флангу, и Александр Никишин с глазами на затылке сделал отличный пас, чтобы найти партнера. Вот почему у Стэнковена было так много свободного пространства», — написал в соцсети X один из главных авторов сайта НХЛ Дэн Розен.
- «Александр Никишин проводит фантастическую игру, быстро отправляя шайбу через нейтральную зону и позволяя Стэнковену действовать в свободном пространстве. Каролина наконец-то впервые лидирует в этой серии», — отметил журналист Уолт Рафф, который освещает дела «Каролины».
Игровое преимущество «Харрикейнз» выглядело все более подавляющим. Подопечные Бриндамора сдерживали нападение «Флориды» так, как не могли этого сделать в предыдущих играх, а вместе с этим создавали опасность у ворот Бобровского. При необходимости вступал в игре и вернувшийся в ворота «Каролины» Андерсен, который не пропустил ни одного из 20 бросков. «Кейнз» в третьем периоде ждали ответных мер от соперника, но дождались лишь попытки «пантер» устроить штурм при игре в формате «6 на 5». К этому «Каролина» оказалась готова наилучшим образом и в обоих случаях, когда Бобровский отправился на скамейку, оперативно поразила пустые ворота: сначала Андрей Свечников проявил щедрость и отдал гол своему товарищу Себастьяну Ахо, а затем точку голевой комбинацией поставили ветераны НХЛ Брент Бернс и Джордан Стаал.
3:0. «Каролина» за один матч оформила целый ряд значимых для себя достижений: впервые за 19 лет победила в финале Востока, забила первой, не пропустила и сократила отставание серии. Но глобально ситуация не изменилась — «Харрикейнз» все еще находятся на грани вылета, а «Флориде» нужна лишь одна победа для выхода в финал Кубка Стэнли. Серия продолжится матчем в Роли.