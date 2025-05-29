Бобровский в финале, друг Овечкина — в ауте. Русский ветеран идет за Кубком

«Флорида Пантерз» обыграла «Каролину Харрикейнз» в пятом матче серии и оформила выход в финал Кубка Стэнли. Клуб, за который выступают россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, сыграет в решающей серии плей-офф Национальной хоккейной лиги третий раз подряд.
Надежда на успех
15 матчей подряд — ровно столько длилась неудачная серия «Каролины Харрикейнз» в рамках полуфинальных серий Кубка Стэнли. До сих пор свою последнюю победу на данной стадии турнира «ураганы» праздновали еще 1 июня 2006 года, когда обыграли «Баффало Сейбрз» (4:2) в седьмой встрече серии. Автором победного гола в той игре стал нынешний главный тренер «Кейнз» Род Бриндамор. Он же выступил ассистентом в четвертой шайбе команды, которая поставила точку как в матче, так и в серии. Тот сезон клуб из Роли в итоге завершил триумфальным завоеванием Кубка Стэнли.
С тех пор «Каролина» в финальных сериях Восточной конференции плей-офф НХЛ неизменно проигрывала, вчистую отдавая сопернику право продолжить борьбу за главный трофей сезона: 0−4 от «Питтсбург Пингвинз» в 2009 году, 0−4 от «Бостон Брюинз» в 2019-м, 0−4 от «Флориды Пантерз» в 2023-м. Те же 0−4 могли случиться в новом противостоянии с «Флоридой» и в текущем сезоне, однако команда Бриндамора нашла в себе силы и возможности избежать очередного громкого провала и добыть в какой-то степени историческую победу.
В недавней встрече на площадке действующих обладателей Кубка Стэнли в Санрайзе решающим стал гол Логан Стэнковен в середине второго периода после изящной передачи в исполнении российского защитника Александра Никишина, который набрал свой первый в карьере результативный балл в НХЛ. Ответных мер на эту шайбу «Флорида» не предложила, а под занавес матча пропустила еще дважды. Несмотря на итоговый счет 3:0 в пользу «Харрикейнз» в тройку лучших игроков встречи вошел российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. В последних двух шайбах его вины не было — по той простой причине, что голкипер находился на скамейке, так как тренерский штаб в попытке отыграться оставил ворота пустыми. Бобровский же записал себе в актив 25 отраженных бросков из 26.
Обе игре прославленного россиянина довольно иронично высказался главный тренер «Пантерз» Пол Морис:
«Не понравились две последние шайбы в наши ворота. Бобби оставил чертовски огромное пространство в воротах для гола… (шутит). Единственный гол в его ворота пришел после потрясающего броска. Сергей совершил несколько великолепных спасений, учитывая, что в этой игре опасных моментов было не много. Их отсутствие увеличивает эмоциональное напряжение».
Бобровский идет за вторым чемпионством
В проигранном матче «Флорида» действовала без трех важных игроков: из-за полученной в начале второй игры серии травмы нижней части тела встречу пропустил Сэм Райнхарт, кто не только выделяется своей результативностью, но и силен ментально, также из-за полученных в третьем матче повреждений в состав не попали дающий импульс всей команде Нико Миккола и скоростной и физически сильный Эй Джей Грир. Все трое вернулись в обойму на выездную встречу в Роли, которая стала решающей во всей серии.
Многие эксперты и болельщики допускали, что «Каролина» при своих трибунах сможет зацепиться еще за одну победу и продлить себе сезон хотя бы на один матч. «Харрикейнз» на протяжении всего сезона подтверждали звание лучшей команды лиги по игре на домашней площадке. Однако в противостоянии с «Флоридой» в плей-офф «ураганы» проиграли все три матча в Роли. «Пантерз» же по ходу текущего розыгрыша Кубка Стэнли каждую из серий завершили победой именно на выезде.
«Кейнз» честно пытались избежать неудачи и переломить ход в серии. С первых минут пятого матча противостояния подопечные Рода Бриндамора захватили инициативу и принялись брать штурмом ворота Сергея Бобровского. Добиться цели хозяевам удалось уже после четвертой попытки в дебюте. Себастьян Ахо воспользовался ошибкой защитника «Флориды» Густава Форслинга и, оформив перехват в нейтральной зоне, устремился к воротам, после чего нанес плотный кистевой бросок в дальний угол. Бобровский задел шайбу ловушкой, но не поймал ее.
Под конец периода все тот же Ахо снова подобрал шайбу в нейтральной зоне после того, как его одноклубник Сет Джарвис прервал передачу вернувшегося в строй Микколы, продвинулся чуть вперед и бросил таким образом, что Бобровский не успел среагировать. Российский вратарь попытался отбить шайбу блином, но снаряд все же угодил в сетку.
2:0 после первого периода давали «Каролине» повод рассчитывать на успех и продолжение серии, но никак не гарантировали этого. Особенно когда в соперниках настолько мощная команда, как «Флорида», которой не нужно много времени и моментов, чтобы перевернуть ход встречи в свою пользу. Именно это «Пантерз» подтвердили ближе к середине матча, когда с интервалом всего лишь в 30 секунд (!) они оформили два гола усилиями Мэттью Ткачука и Эвана Родригеса. В эпизоде со второй шайбой гостей «Каролине» никак не помогла пара российских защитников Дмитрий Орлов — Александр Никишин.
Для «Флориды» выход вперед в счете был делом временем. Через несколько минут Антон Лунделль выиграл вбрасывание в чужой зоне и сразу устремился на чужой пятак. Брэд Маршан, подхвативший шайбу, выполнил классную передачу на финна, который с близкого расстояния «прошил» голкипера «Харрикейнз». Примечательно, что все три гола «Пантерз» пришли с трех бросков подряд. Удивительная реализация моментов!
В третьем периоде «Каролина» предприняла попытку вернуться как в игру, так и в серию. Важный шаг для этого сделал Андрей Свечников: российский форвард «Кейнз» классно подставил клюшку и, ткнув по шайбу, прокинул ее на ход Сету Джарвисе, который оказался в полном одиночестве и легко переиграл Бобровского.
Однако развить успех им не удалось. «Флорида» не позволила. Вскоре капитан «Пантерз» Александр Барков издевательски легко обыграл Дмитрия Орлова у борта и выключил защитника из эпизода, вышел к воротам и отпасовал на пустой дальний угол, который без пощады рассрелял Картер Верхаг. Попытка «Каролины» реализовать «лишнего» за счет шестого полевого игрока также не оправдалась — Сэм Беннетт за 41 секунду до сирены загнал шайбу в пустые ворота и уничтожил интригу.
5:3 в матче, 4−1 в серии — «Флорида» стала первым финалистом Кубка Стэнли-2025. «Пантерз» сыграют в решающей серии плей-офф НХЛ уже третий сезон подряд. Трогать награду за победу в Восточной конференции подопечные Пола Мориса не стали. В позапрошлом сезоне они прикоснулись к этому трофею и проиграли в финале Кубка Стэнли, в прошлом году не стали этого делать и добыли историческое чемпионство. Интересно, как все сложится в этот раз. Соперником «Флориды» станет победитель пары «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз». После четырех матчей в серии ведут «нефтяники» (3−1). Год назад именно «Ойлерз» были соперниками «Пантерз» в финале.
В данном разрезе интересна история Сергея Бобровского. В 2023 году многие утверждали, что тот шанс побороться за Кубок Стэнли может стать для опытного российского вратаря едва ли не последним. Через год Сергей Андреевич повторил попытку и довел ее до справедливого итога, став чемпионом и формально гарантировав себе попадание в Зал хоккейной славы. Но примечательно, что на этом 36-летний голкипер не останавливается и стремится к новому триумфу. Что может быть ценнее, чем защита чемпионского титула? К тому же шансы россиянина на завоевание «Конн Смайт Трофи» выросли еще на несколько пунктов.
Что касается «Флориды», то «Пантерз» стали всего лишь второй франшизой НХЛ в XXI веке, кому удалось добраться до финала Кубка Стэнли три раза подряд. Ранее это достижение покорилось соседям «пантер» по штату Флорида — клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2020, 2021 и 2022 годы). Если же ориентироваться на историю лиги с момента ее глобального расширения в 1967 году, то «Флорида» стала седьмой франшизой с подобным успехом. До «Пантерз» и «Лайтнинг» в трех финалах Кубка Стэнли подряд сыграли «Сент-Луис Блюз» (1968, 1969 и 1970 годы — все проиграны), «Филадельфия Флайерз» (1974, 1975, 1976), «Монреаль Канадиенс» (1976, 1977, 1978, 1979 — все четыре выиграны), «Нью-Йорк Айлендерс» (1980, 1981, 1982, 1983 — все четыре выиграны) и «Эдмонтон Ойлерз» (1983, 1984, 1985).