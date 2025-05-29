Бобровский в финале, друг Овечкина — в ауте. Русский ветеран идет за Кубком

В недавней встрече на площадке действующих обладателей Кубка Стэнли в Санрайзе решающим стал гол Логан Стэнковен в середине второго периода после изящной передачи в исполнении российского защитника Александра Никишина, который набрал свой первый в карьере результативный балл в НХЛ. Ответных мер на эту шайбу «Флорида» не предложила, а под занавес матча пропустила еще дважды. Несмотря на итоговый счет 3:0 в пользу «Харрикейнз» в тройку лучших игроков встречи вошел российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. В последних двух шайбах его вины не было — по той простой причине, что голкипер находился на скамейке, так как тренерский штаб в попытке отыграться оставил ворота пустыми. Бобровский же записал себе в актив 25 отраженных бросков из 26.