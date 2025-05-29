«Каролина» зашла в тупик с Бриндамором. Похоже, лучше уже не будет

«У нас было несколько парней, которые не играли так, как нужно в такой момент сезона. Мне так кажется. Стаал и Мартинук не должны всегда быть нашими лучшими игроками. А пока это происходит каждый вечер. Нам нужен больший вклад от некоторых парней», — сокрушался главный тренер Род Бриндамор после третьего поражения «Каролины» в финале «Востока» три дня назад.
Речь клубной легенды, поднимавшей над головой единственный в истории клуба Кубок Стэнли в 2006-м, получилась яркой, но достаточно странной. В целом посыл давно уже осевшего на востоке США канадца предельно понятен: Ахо, Свечников и Джарвис должны давать команде больше. Только не Бриндамор ли, заступив на свой пост в 2018-м, все эти годы делал все, чтобы его игровички в плей-офф играли, как исполнительные деревянные солдаты Стаал и Мартинук, и загонял их в тиски, заставляя шмалять по воротам сразу после пересечения чужой синей линии?
В итоге его лидеры потащили команду за собой после этих слов, но их отдачи все равно не хватило, чтобы перевернуть серию с 0−3. А самому тренеру «Харрикейнз» пришлось менять риторику и назвать «Флориду» стандартом, к которому его хоккеисты должны стремиться.
Казалось бы, все верно. На кого, как не на действующего чемпиона, играющего третий год подряд в финале, должны ориентироваться все остальные? Нередко именно обладатель Кубка Стэнли задает тренды на ближайшие сезоны. Однако для Бриндамора «Пантерз» оказались прежде всего эталоном «игры вперед-назад, форчекинга, жесткости и умения ждать свои шансы» — то есть в тех компонентах, которые у «Ураганов» и так находятся если не на топовом, то на предтоповом уровне.
При этом Бриндамор не стал ничего говорить про другие качества, которые делают «котов» практически идеальной кубковой машиной — тактическую гибкость и умение перестраиваться в зависимости от ситуации, вариативность в атаке и понимание, как совмещать талант с пахотой. Все это наталкивает на мысль, что в «Каролине» стараются закрутить и так перекрученные гайки, вместо того чтобы смазывать другие важные шестеренки и пытаться сбалансировать весь механизм. Нынешние «Харрикейнз» проиграли не потому, что Стаал, Мартинук и Котканиеми неслись в давление хуже, чем Лунделль, Родригес и Луостаринен. Банда из Роли уступила прежде всего потому, что не смогла предложить сопернику ничего, кроме постоянной беготни и постоянных бросков от бортов и синей линии.
Командная скорость «Каролины» и то, как хоккеисты способны давить по всей площадке и вгрызаться в единоборства, действительно вызывают уважение. За счет этого высокоинтенсивного пресса ей удалось пройти все еще сырой «Нью-Джерси» и только-только перестроенный «Вашингтон». Но когда перед Бриндамором оказался соперник, который способен бежать так же быстро и играть в том же темпе, то его команда в очередной раз посыпалась. Как и позапрошлой весной, когда ее состав был точно глубже, чем сейчас.
Таланту в системе Бриндамора тяжело, и это неплохо объясняет, почему тот же Микко Рантанен спустя десяток игр за «Ураганов» взвыл и поехал за большими деньгами в другое место, где его потенциал не будет ограничиваться примитивными схемами. При этом креативных игроков в клубной системе хватает. «Каролина», несмотря на отсутствие высоких пиков, драфтует недооцененных парней с достаточно высоким атакующим потенциалом. Однако вся качественная работа скаутов, способных давать команде достойную глубину и подпитку, разбивается о то, что главному тренеру нужны не столько Ахо, Джарвис и Свечников, сколько Стаал, Мартинук и Рословик. Сейчас в НХЛ, пожалуй, нет более яркого примера команды, чьи выборы на драфте настолько сильно не соответствуют философии тренера.
Последний раз «Каролина» играла в финале 19 лет назад, когда капитаном команды был сам канадец с переломанным носом. Сейчас все идет к тому, что чемпионское голодание затянется на куда больший срок. В идеальном мире «Харрикейнз» должны были брать Кубок Стэнли два года назад, когда оборону цементировали Брэди Шей и Бретт Пеши, а в атаке помогал Теуво Терявяйнен. Без них команда уже выглядит не настолько глубокой, чтобы считаться стопроцентным претендентом на Кубок Стэнли. Кажется, свой пик возможностей она уже бесповоротно прошла.
Вот только владелец «банды придурков» Том Дандон, глубоко погружающийся по все внутренние процессы, беззаветно верит в Бриндамора, получившего новое многолетнее соглашение после прошлогоднего вылета от «Рейнджерс» во втором раунде. Правда, на чем эта вера по-прежнему держится — загадка для всех. Род не сумел выиграть чашку с более мощным и глубоким составом. Так почему он должен это сделать, когда «Каролина» изрядно похудела?
Иван Богун