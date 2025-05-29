«Каролина» зашла в тупик с Бриндамором. Похоже, лучше уже не будет

При этом Бриндамор не стал ничего говорить про другие качества, которые делают «котов» практически идеальной кубковой машиной — тактическую гибкость и умение перестраиваться в зависимости от ситуации, вариативность в атаке и понимание, как совмещать талант с пахотой. Все это наталкивает на мысль, что в «Каролине» стараются закрутить и так перекрученные гайки, вместо того чтобы смазывать другие важные шестеренки и пытаться сбалансировать весь механизм. Нынешние «Харрикейнз» проиграли не потому, что Стаал, Мартинук и Котканиеми неслись в давление хуже, чем Лунделль, Родригес и Луостаринен. Банда из Роли уступила прежде всего потому, что не смогла предложить сопернику ничего, кроме постоянной беготни и постоянных бросков от бортов и синей линии.