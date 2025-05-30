Русского гения ждет беспощадная месть в Америке? Бобровский снова сыграет в финале против канадской иконы Макдэвида

Финалы конференций в розыгрыше Кубка Стэнли уложились всего-навсего в 10 матчей — интриги в них было минимум. «Каролина» и «Даллас» не смогли толком ничего противопоставить прошлогодним финалистам плей-офф «Флориде» и «Эдмонтон», оперативно отправившись в отпуск.
Вчера с шансами на серебряную чашку попрощались «Харрикейнз», а сегодня это сделали и «Старз» — причем, в пятой игре серии против «Ойлерз» для них многое стало ясно уже к середине первого периода.
Сначала гости умудрились забросить три шайбы всего с шести бросков — отличились неутомимый канадский ветеран Кори Перри и швед Маттиас Янмарк. В обоих эпизодах полевые хоккеисты хозяев оставляли на растерзание своего вратаря, но именно Джейка Оттинджера назначили виноватым и усадили на лавку.
Не помогло — через 58 секунд после того, как на льду появился Кейси Десмит, счет стал 3:0. Очередная шайба получилась исторической — в 33 года Джеф Скиннер, отыгравший более 1000 матчей в регулярках, проводит первый плей-офф в своей карьере. Теперь случилась и первый гол в розыгрышах Кубка Стэнли. Удивительный путь!
«Далласу» стоит отдать должное — после абсолютно провального начала команда не сдалась, а к середине матча силами Джейсона Робертсона и Роопе Хинтца даже смогла вернуться в игру, но практически сразу же Коннор Макдэвид раздал немного хоккейной красоты и заставил приуныть трибуны техасской арены.
До финальной сирены случился еще один обмен шайбами и заключительный гол в этой серии — Леон Драйзайтль поразил пустые ворота. 6:3 в матче и 4−1 в финале Запада — безоговорочная победа «Эдмонтона». Если вы не забыли, то началось это противостояния с удачной игры для «Далласа» — «Старз» победили на своем льду с тем же счетом 6:3. Но в следующих четырех встречах в их воротах побывало сразу 19 шайб, на что «звезды» смогли ответить лишь пятью голами.
В пятой игре серии были установлены несколько крутых достижений. Например, Коннор Макдэвид стал вторым игроком в истории лиги, которому понадобилось меньше 100 матчей плей-офф, чтобы отдать 100 голевых ассистов — форвард «Ойлерз» уложился в 90 матчей, быстрее него эту отметку пробил только Уэйн Гретцки (70 игр).
А еще Макдэвид оказался лишь четвертым игроком в истории НХЛ, которому удалось отдать 20 передач минимум в двух плей-офф подряд. До него это делали Гретцки (трижды — с 1983 по 1985 годы, дважды — в 1987 и 1988), Никита Кучеров (в 2020 и 2021) и Даг Гилмор (в 1993 и 1994).
Снова вошел в историю и Кори Перри: он стал первым с 2013 года 40-летним хоккеистом, забившим в двух играх плей-офф подряд — 12 лет назад такое удалось шведу Даниэлю Альфредссону в составе «Оттава».
В общем, «Эдмонтон» на всех парах мчатся к Кубку Стэнли, который этот клуб не брал долгие 35 лет. Продлить неудачную серию канадской команды попробует русский гений Сергей Бобровский. Нас ждет повторение прошлогоднего финала, страсти на льду наверняка будут кипеть нешуточные. Да и интриги должно быть побольше, чем в прошедших финалах конференций.
Питер Дебур
Крис Ноблаух
Джейк Эттингер
(Кейси Десмит, Кейси Десмит, Кейси Десмит)
Стюарт Скиннер
01:47
Маврик Бурк
02:31
Кори Перри
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
07:09
Маттиас Янмарк
(Джейк Уолман, Виктор Арвидссон)
08:07
Джефф Скиннер
(Адам Хенрик, Трент Фредерик)
11:40
Джейсон Робертсон
(Уайатт Джонстон)
12:41
Сэм Стил
22:02
Бретт Кулак
31:05
Маттиас Экхольм
32:27
Роопе Хинтц
(Уайатт Джонстон, Томас Харли)
34:28
Коннор Макдэвид
(Маттиас Экхольм)
40:38
Джейсон Робертсон
(Томас Харли, Микко Рантанен)
43:21
Эвандер Кейн
(Леон Драйзайтль, Джейк Уолман)
59:49
Каспери Капанен
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит