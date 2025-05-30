Русского гения ждет беспощадная месть в Америке? Бобровский снова сыграет в финале против канадской иконы Макдэвида

До финальной сирены случился еще один обмен шайбами и заключительный гол в этой серии — Леон Драйзайтль поразил пустые ворота. 6:3 в матче и 4−1 в финале Запада — безоговорочная победа «Эдмонтона». Если вы не забыли, то началось это противостояния с удачной игры для «Далласа» — «Старз» победили на своем льду с тем же счетом 6:3. Но в следующих четырех встречах в их воротах побывало сразу 19 шайб, на что «звезды» смогли ответить лишь пятью голами.