Макдэвид идет за реваншем и первым Кубком Стэнли, у Бобровского — дуэль с сенсационным канадцем. Кто выиграет плей-офф НХЛ?

Впервые за 16 лет в НХЛ два года подряд в финале Кубка Стэнли сыграют одни и те же команды. Повод ли это ужесточать потолок зарплат, вводить лимит на легионеров или перекрестный плей-офф? Едва ли.
По финалистам можно сделать единственный вывод: «Флорида» и «Эдмонтон» лучше остальных готовы к зубодробительным зарубам в плей-офф. Регулярку они прошли волнообразно и заняли третьи места в своих дивизионах. В первом раунде многие эксперты и вовсе отдавали предпочтение их соперникам — «Тампе», которую короновали чуть ли не главным претендентом на кубок, и «Лос-Анджелесу». На деле «Пантерз» и «Ойлерз» снова вышли в финал, прибавляя от серии к серии.
К реваншу против команды Пола Мориса «Эдмонтон» готовится без Зака Хаймана. Ключевой нападающий получил повреждение в четвертом матче финала конференции, столкнувшись с Мэйсоном Марчментом. Первые роли «Ойлерз» перманентно закреплены за Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем, но 32-летний Хайман входит в пятерку по результативности, помогает дикой нацеленностью на ворота, а еще лидирует в плей-офф по силовым приемам (111 за 15 матчей). Против крепышей «Флориды», которые любят и умеют врезаться во все, что движется на льду, потеря Зака станет очень существенной.
Отдельный сюжет финала — вратарская дуэль Сергея Бобровского и Стюарта Скиннера. Подвиги россиянина настолько закрепились в нашем сознании, что воспринимаются спокойно, как утренний кофе.
У канадца отдельная история. После скомканного регулярного чемпионата Скиннер снова преобразился в плей-офф. Стюарт может завалить первый матч серии — такое чувство, что это обязательная часть его ритуала, чтобы потом творить чудеса дальше по серии. «Даллас» только к пятому матчу прочитал Скиннера, но было слишком поздно. «Эдмонтон» свое не упустил: глубина нападения позволяет прикрыть слабости вратаря, если они и всплывают в явном виде.
Ключевой вопрос перед ремейком золотой серии — спрогрессировали ли «Ойлерз» настолько, чтобы не доводить финал до 0−3 и героических спасений, как год назад. «Флориду» и «Эдмонтон» объединяет умение включиться в самый ответственный момент сезона. Неважно, как сложилась регулярка, — в плей-офф задавливали соперника своими сильными сторонами, но иногда приходилось выбираться из трудных ситуаций: серии с «Лос-Анджелесом» и «Торонто» как подтверждения этого. После изнурительной семиматчевой зарубы с «Лифс» были опасения, что команду Мориса физически не хватит на «Каролину». Ничего подобного! Хватило и чтобы задавать ее темп, и чтобы не сломаться под высокой бросковой активностью.
Второй финал для «Эдмонтона» — это еще один шанс для Макдэвида завоевать первый Кубок Стэнли. Лучший хоккеист современности выиграл всевозможные личные трофеи на клубном уровне. Величие Коннора преумножится, если «Ойлерз» возьмут реванш у «Флориды».
На этот раз преимущество домашнего льда получил «Эдмонтон». И если год назад решающий, седьмой матч в Санрайзе забрали хозяева, то теперь, если он и состоится, незначительный плюсик к мотивации и эмоциональной подзарядке получит команда Криса Ноблока. От встречи таких соперников хочется увидеть драматичный и полноформатный сюжет. Хочется верить, что финал Кубка Стэнли нас не разочарует — прошлый плей-офф убедил, что вешать носы и унывать не стоит, даже если команда уверенно лидирует 3−0.
Михаил Скрыль