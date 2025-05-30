Макдэвид идет за реваншем и первым Кубком Стэнли, у Бобровского — дуэль с сенсационным канадцем. Кто выиграет плей-офф НХЛ?

Ключевой вопрос перед ремейком золотой серии — спрогрессировали ли «Ойлерз» настолько, чтобы не доводить финал до 0−3 и героических спасений, как год назад. «Флориду» и «Эдмонтон» объединяет умение включиться в самый ответственный момент сезона. Неважно, как сложилась регулярка, — в плей-офф задавливали соперника своими сильными сторонами, но иногда приходилось выбираться из трудных ситуаций: серии с «Лос-Анджелесом» и «Торонто» как подтверждения этого. После изнурительной семиматчевой зарубы с «Лифс» были опасения, что команду Мориса физически не хватит на «Каролину». Ничего подобного! Хватило и чтобы задавать ее темп, и чтобы не сломаться под высокой бросковой активностью.