Российский вратарь Илья Набоков подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо»

Набокову 22 года, он является воспитанником магнитогорского «Металлурга», за основную команду которого выступал с 2022 года. В 2024 году Набоков в составе команды стал обладателем Кубка Гагарина, был признан самым ценным игроком плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги и лучшим новичком сезона-2023/24. В 2024 году он был выбран «Колорадо» на драфте НХЛ под общим 38-м номером.