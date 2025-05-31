Орлов заявил, что хотел бы остаться в «Каролине»

«Когда ты провел здесь два года, то чувствуешь себя здесь комфортно. Поэтому, конечно, я бы хотел остаться здесь, особенно после того, как я уже один раз переезжал из “Вашингтона”. Это нелегко — знакомиться с новыми одноклубниками, с новой системой. Это своего рода переворачивает твою жизнь. А тебе не хочется беспокоиться о таких вещах, тебе хочется чувствовать себя комфортно», — цитирует Орлова официальный сайт НХЛ.