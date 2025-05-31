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Орлов заявил, что хотел бы остаться в «Каролине»

Орлов заявил, что ему не хочется привыкать к новым одноклубникам и новой системе.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российский защитник Дмитрий Орлов заявил, что он предпочел бы остаться в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз», потому что ему не хочется привыкать к новым одноклубникам и к новой системе.

Орлов, который выступает за «Каролину» с сезона-2023/24, 1 июля станет неограниченно свободным агентом.

«Когда ты провел здесь два года, то чувствуешь себя здесь комфортно. Поэтому, конечно, я бы хотел остаться здесь, особенно после того, как я уже один раз переезжал из “Вашингтона”. Это нелегко — знакомиться с новыми одноклубниками, с новой системой. Это своего рода переворачивает твою жизнь. А тебе не хочется беспокоиться о таких вещах, тебе хочется чувствовать себя комфортно», — цитирует Орлова официальный сайт НХЛ.

Орлову 33 года. Ранее россиянин выступал за «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого завоевал Кубок Стэнли в 2018 году, и «Бостон Брюинз». На его счету 867 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 327 (76+251) очков.