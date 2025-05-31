«Эдмонтон» больше не команда Макдэвида и Драйзайтля. «Флориде» их не остановить

Для начала развеем интригу. Нет, сенсации не случилось — в лидерах как командной, так и общей по лиге бомбардирской гонки всё те же самые лица. 26 (6+20) очков у Коннора Макдэвида и 25 (7+18) — у Леона Драйзайтля. И всё же есть заметная разница. Если год назад очки Макдэвида и Драйзайтля составляли почти что половину от общей результативности «Эдмонтона», то в этом году — чуть больше 20%. Драйзайтль и Макдэвид хороши, спору нет, и показывают свои лучшие качества в плей-офф. Именно так и должны играть лидеры, однако даже сверхвыдающейся игры двух человек недостаточно для чемпионства, хотя год назад Коннор едва не доказал обратное. Немец с канадцем не особо сбавили обороты, зато им пришла серьёзная подмога — ещё сразу пять хоккеистов «Ойлерз» набрали в этом розыгрыше Кубка Стэнли 10+ очков за результативность.