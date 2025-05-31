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Никита Щитов рассказал, за счёт чего «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли

Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов рассказал, за счёт чего «Флорида Пантерз» вышла в финал Кубка Стэнли.

Источник: Чемпионат.com

Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов рассказал, за счёт чего «Флорида Пантерз» вышла в финал Кубка Стэнли.

«Тут всё в целом даёт этот результат — руководство, менеджеры, создание хорошего боеспособного коллектива. Усиление на каждом участке фронта, в атаке и обороне. Точечное сохранение игроков плюс усиление в подписании того же Маршана — и это всё даёт такой результат команды», — приводит слова Щитова Vprognoze.

Напомним, в финальной серии плей-офф НХЛ «пантеры» встретятся с «Эдмонтон Ойлерз». Оба финалиста завершили свои полуфинальные серии в пяти матчах (4−1). «Пантерз» победили «Каролину Харрикейнз». «Ойлерз» выиграли серию у «Даллас Старз».