Никита Щитов рассказал, за счёт чего «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли

«Тут всё в целом даёт этот результат — руководство, менеджеры, создание хорошего боеспособного коллектива. Усиление на каждом участке фронта, в атаке и обороне. Точечное сохранение игроков плюс усиление в подписании того же Маршана — и это всё даёт такой результат команды», — приводит слова Щитова Vprognoze.