Александр Тихонов: у Овечкина нет шансов в политике, он привык к другой жизни

Что толку от того, что больше 20 наших олимпийцев сидят в Госдуме? Что мы получили от этого? Нет закона о допинге, никто не беспокоится о спорте высших достижений, мы никого из них не видели на трибуне. Поэтому я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Политика — дело серьёзное. Если вы хотите заниматься политикой и любите колбасу, но лучше не знать, как то и другое делается. Это старая истина.