Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
США
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
0
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2

Александр Тихонов: у Овечкина нет шансов в политике, он привык к другой жизни

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о перспективах российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в политике.

Источник: Getty Images

Действующий контракт форварда «Вашингтона» с клубом действует до конца июня 2026 года. Овечкин заявлял, что после окончания карьеры в НХЛ вернётся в Россию.

"Я думаю, что у Саши нет никаких шансов в политике. Он привык к другой жизни. Я сам попробовал. Зайдите и посмотрите на моём сайте моё выступление в колонном зале Дома союзов.

Что толку от того, что больше 20 наших олимпийцев сидят в Госдуме? Что мы получили от этого? Нет закона о допинге, никто не беспокоится о спорте высших достижений, мы никого из них не видели на трибуне. Поэтому я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Политика — дело серьёзное. Если вы хотите заниматься политикой и любите колбасу, но лучше не знать, как то и другое делается. Это старая истина.

Саша Овечкин — состоятельный парень, ему надо крепко подумать, идти ли в политику. Он ещё не жил здесь толком после возвращения. Поживёт и, думаю, что образумится«, — цитирует Тихонова “ВсеПроСпорт”.