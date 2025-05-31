Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»

«Знаете, иногда такое случается, ты не думаешь и не переживаешь из-за этого, просто фокусируешься на игре с новым партнером и стараешься выстроить коммуникацию. Мы играем в одной системе, все знают, что должны базово делать на льду, так что все просто. Особенно на таком уровне не беспокоишься об этом, это уже не юный возраст, когда пытаешься научиться играть в хоккей. Все могут играть и знают, что делать на льду. Отстой, когда кто-то травмируется, но в то же время это хорошая возможность для молодых парней. Считаю, они играли хорошо, они будут в порядке здесь», — сказал Орлов.