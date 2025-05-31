Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»

«Каролина» остановилась в финале Восточной конференции НХЛ после поражения в пяти матчах от чемпионов из «Флориды». Легенда клуба Род Бриндамор за семь лет работы главным тренером неизменно выводил «Харрикейнз» в плей-офф, трижды добирался до главной серии «Востока» и во второй раз за три года уступил в ней «Пантерз». Команда из Роли со специфичным хоккеем привычно включается в число претендентов и при этом не может сделать шаг вперед в Кубке Стэнли.
«Хочется остаться и не переживать из-за смены клуба»
33-летний защитник Дмитрий Орлов провел в «Каролине» второй и последний сезон по контракту на 7,75 миллиона долларов в год. Статистика россиянина в регулярном чемпионате — 28 очков (6 голов, 22 передачи) при «плюс 16» в 76 матчах, в плей-офф — 0 (0+4) очков при «плюс 2» в 15 играх.
Орлов почти всю североамериканскую карьеру выступал в «Вашингтоне» — с 2011 года до обмена в феврале 2023-го в «Бостон». Обладатель Кубка Стэнли-2018 переехал в Роли два года назад в статусе свободного агента и через месяц может снова выйти на рынок. При этом россиянин не скрывает своей нелюбви к смене клубов.
«Я пока не знаю, не совсем. Мы не особо еще говорили», — сказал Орлов о контакте с менеджментом «Каролины». Дмитрий про приоритетный вариант и «Харрикейнз» заметил: «Нет, совершенно точно, когда проводишь пару лет здесь, чувствуешь себя в этой организации комфортно. Конечно же, хочешь остаться, особенно когда переезжал всего раз за карьеру. Знаете, это нелегко, тяжело узнавать новых одноклубников, новую систему игры, менять свою жизнь. Хочется не беспокоиться из-за этого и чувствовать комфорт».
Прошлым летом «Каролина» заменила двух важных защитников: Бретт Пеши и Брэди Шей покинули команду Бриндамора, их место заняли Шон Уокер и Шейн Гостисбеер. Орлов считает, что «Харрикейнз» удалось сохранить сильную линию обороны.
«Скажу, что мы получили Госта и Уолкса, они тоже давно играют в этой лиге, считаю, хорошо вписались в состав. Гост показывал свое мастерство в большинстве, Уолкс прибавлял с каждой игрой, особенно в плей-офф, здорово оборонялся и атаковал тоже. Очевидно, Шей и Пеши — великолепные защитники, но менеджмент нашел способ сохранить хороший уровень и привел двух хороших парней», — сказал Дмитрий.
Привычным напарником Орлова стал Джален Чатфилд. Когда в плей-офф американец выбыл из-за травмы, россиянин выходил на лед с Уокером или соотечественником Александром Никишиным. Дмитрий заметил, что нужно быть готовым к таким переменам при всей сыгранности пар в системе Бриндамора.
«Знаете, иногда такое случается, ты не думаешь и не переживаешь из-за этого, просто фокусируешься на игре с новым партнером и стараешься выстроить коммуникацию. Мы играем в одной системе, все знают, что должны базово делать на льду, так что все просто. Особенно на таком уровне не беспокоишься об этом, это уже не юный возраст, когда пытаешься научиться играть в хоккей. Все могут играть и знают, что делать на льду. Отстой, когда кто-то травмируется, но в то же время это хорошая возможность для молодых парней. Считаю, они играли хорошо, они будут в порядке здесь», — сказал Орлов.
Дмитрий добавил: «В плей-офф идет другой хоккей в сравнении с регулярным чемпионатом, больше “физики”, выше интенсивность, влияет каждая ошибка. Но что есть, то есть. Мы все равно снова дошли до финала конференции, считаю, имели шансы против “Флориды”. Просто порой все идет не по-твоему. Это опыт на следующий год, игрокам всегда есть куда расти, а также о чем подумать летом. Лето будет длинным. Всегда отстойно останавливаться и не доводить дело до конца, постоянно переживаешь и думаешь о своей игре, о том, что сделал неправильно и все такое, это всегда нелегко».
Орлов также ответил на вопрос о сильных качествах Никишина. Дмитрий видит Александра важным хоккеистом для системы «Каролины».
«Да, он большой, сильный мужик. Он играл в КХЛ с юного возраста, учился и понял свой уровень хоккея. Думаю, он приехал сюда уверенным в себе игроком. Очевидно, ему было нелегко запрыгнуть сразу в плей-офф и так сыграть свой первый матч в НХЛ. Но считаю, что он хорошо справился. Думаю, в будущем он станет здесь хорошим игроком и задержится надолго. Считаю, у него хороший хоккейный IQ, он может хорошо отрабатывать в обороне и атаке, является двусторонним игроком. Полагаю, вот почему “Кейнз” так долго его ждали, а теперь получили этого хорошего игрока», — сказал экс-защитник «Вашингтона».
«Мой транслейтор Андрей»
25-летний нападающий Андрей Свечников провел седьмой сезон в «Каролине». Россиянин оставил вопросы в регулярном чемпионате — 48 (20+28) очков при «минус 8» в 72 матчах, в плей-офф стал лучшим снайпером и вошел в тройку самых результативных хоккеистов команды — 12 (8+4) очков при «плюс 4» в 15 играх.
Свечников дебютировал в НХЛ в первый год работы Бриндамора на посту главного тренера с походом до финала конференции в сезоне-2018/19. Форвард из-за травмы связок колена пропустил розыгрыш Кубка Стэнли два года назад, теперь попытался внести свой вклад в новую попытку пройти третий раунд в противостоянии с «Флоридой».
Свечников на итоговой пресс-конференции «Харрикейнз» появился вместе с Никишиным. Защитнику снова потребовалась помощь с переводом — это выглядело почти так же забавно, как его первое интервью после переезда при участии вратаря Петра Кочеткова. «Мой транслейтор Андрей», — улыбнулся Александр. Форвард заодно отреагировал на шутку репортеров про необходимость общаться на другом языке: «Как хотите, ребята, если знаете русский».
Свечников сначала подвел персональные итоги сезона, позже серьезно вернулся к обсуждению своей игры и результатов команды. Нападающий рассчитывает в следующем сезоне избежать спада и показать свой настоящий уровень.
«Знаете, я пока не слишком много думал обо всем случившемся в сезоне, все еще свежо, мы только пару дней назад проиграли серию плей-офф. Просто скажу, что вроде как знаю, что я за хоккеист, и могу показывать, как должен играть каждый раз, каждый матч и каждый сезон. Я постараюсь найти это в следующем сезоне, показать такую игру и сконцентрируюсь на этом», — сказал Андрей.
Свечников о коррективах в подготовке в межсезонье, возможности использовать этот плей-офф в качестве трамплина и удачно провести новый регулярный чемпионат заметил: «Знаете, нет необходимости, не считаю, что мне поможет [корректировка подготовки]. Как сказал, постараюсь сфокусироваться на том, чтобы перенести хорошую игру на новый сезон. Но в плане подготовки, полагаю, буду делать то, что обычно, может быть, поменяю несколько вещей и постараюсь стать лучше. Посмотрим, что получится, увидим, в чем смогу прибавить».
Андрей о том, чего не хватает «Кейнз» для выхода на следующий уровень в последние два сезона, сказал: «Знаете, у нас на самом деле хорошая команда. У нас есть все, что нужно, как считаю. Может быть, нет пары каких-то кусочков, не знаю. Но ощущение, что у нас есть все — отличная команда, отличная система, отличный тренер. Мы верим в это, верим в то, что делаем. Знаете, может быть, недостает немного везения и отсутствия травм, особенно в плей-офф».
«Хорошего лета»
23-летний защитник Александр Никишин дебютировал в «Каролине» в Кубке Стэнли-2025. Бывший капитан СКА отправился в Северную Америку на финише регулярного чемпионата НХЛ, затем ждал регистрации контракта и возможности дебютировать в плей-офф.
Никишин провел первый матч за «Каролину» в решающей игре серии второго раунда с «Вашингтоном», в паре с Орловым также выходил на лед в трех заключительных играх финала конференции с «Флоридой». Статистика новичка — 1 (0+1) очко при «минус 5» в 4 матчах.
Никишин при помощи Свечникова оценил дебют в плей-офф и свою готовность к НХЛ. Заодно россияне обсудили первые впечатления новичка от «Каролины» и всей лиги.
«Очень сложно. Есть понимание на следующий сезон, что нужно делать», — сказал Александр на вопрос об адаптации к североамериканской игре. Андрей к словам соотечественника добавил: «Это большой опыт. Он рад, что приехал и сыграл сейчас в плей-офф».
Защитник не назвал свою сильную сторону и описал то, в чем ему нужно прибавить.
«Понял? Скажи, какое мастерство у тебя есть?» — уточнил Свечников. Никишин заметил: «Скажи, что нет мастерства. Над всем буду работать. Все, что есть, увидел. Много сильных, быстрых, техничных ребят. Буду как бы пытаться догонять их».
При обсуждении планов на лето экс-капитан СКА тоже был краток.
«Да, поеду домой [тренироваться]. Наверное, [обратно] приеду за две недели до лагеря», — сказал хоккеист.
Никишин поблагодарил соотечественников за помощь в адаптации при обсуждении своих впечатлений от региона, организации и команды.
«Просто быт, да? Скажи, что вы всё мне подсказали на первой неделе, про весь город — что, где, куда. И здесь я зависел только от вас, постепенно влился в эту тему», — сказал Александр. Андрей перед переводом улыбнулся: «Тяжело говорить на русском и английском».
Защитник также описал эмоции от дебюта в НХЛ в противостоянии с Александром Овечкиным и «Вашингтоном».
«Подофигел?» — уточнил Свечников. «Скажи, что круто, вообще не понимал, что происходит», — заметил Никишин.
Разговор закончился просьбой произнести что-нибудь на английском языке.
«Хорошего лета», — сказал Александр фразу из трех слов и предлога под общий смех. Андрей добавил: «В порядке, ребята, спасибо».
Артем Агапов