Овечкин приехал в Совфед и поговорил с Матвиенко

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин посетил здание Совета Федерации и пообщался со спикером СФ Валентиной Матвиенко в неформальной обстановке, следует из кадров, размещенных пресс-службой верхней палаты российского парламента.
«В Совете Федерации сегодня большой день спорта. Кроме министра спорта РФ Михаила Дегтярёва в здании на Большой Дмитровке замечен рекордсмен, трёхкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин», — сообщила пресс-служба СФ в телеграм-канале палаты.
Как следует из кадров, размещенных пресс-службой, Овечкин также подарил Матвиенко хоккейный свитер.
«Такой опыт, такая слава. Вы представляете, какой Вы символ для молодых ребят, кто хоккеем занимается? Это же дорогого стоит», — сказала Матвиенко.