Русского вратаря подставили! Бобровского лишили яркой победы в финале

К тому же история НХЛ с момента глобального расширения в лиге знала и два случая, когда две команды встречались в финале дважды кряду, но Кубок Стэнли оставался у своего прежнего обладателя. Оба раза, что примечательно, триумф праздновал «Монреаль Канадиенс» — самый титулованный клуб в истории лиги. В 1987 и 1988 годах «Хабс» дважды переиграли «Бостон Брюинз» (4−0, 4−2), а в 1968 и 1969 годах не отдали ни одного матча в противостояниях с одним из новичков НХЛ «Сент-Луис Блюз» (4−0, 4−0). И пусть «Флорида», вышедшая в финал Кубка Стэнли третий сезон подряд, на звание команды-династии не претендует, но успех «Монреаля» повторить явно намерена. При этом в «Пантерз» прекрасно осознают, что чемпионство 2024 года прямо сейчас ничего общего с сегодняшней дуэлью с «Эдмонтоном» не имеет — их ждет абсолютно новое противостояние, хоть и с тем же соперником.