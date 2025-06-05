Русского вратаря подставили! Бобровского лишили яркой победы в финале

«Флорида Пантерз» проиграла «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче финала Кубка Стэнли. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский изо всех сил тащил команду к победе, но его подвел партнер по команде, чья ошибка стала роковой.
В попытке взять реванш
Повторение финала Кубка Стэнли — весьма редкая история для Национальной хоккейной лиги. Вторая подряд встреча «Флориды Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» в решающей серии сезона стала всего лишь вторым за 41 год и четвертым с момента глобального расширения в НХЛ подобным случаем. Последний раз одни и те же команды разыгрывали звание чемпиона НХЛ два раза подряд 16 лет назад, когда «Питтсбург Пингвинз» взял реванш у «Детройт Ред Уингз» (4−3) за поражение в финале 2008 года (2−4), а Сидни Кросби и Евгений Малкин впервые в своей карьере стали обладателями Кубка Стэнли. Аналогичная ситуация случилась и в 1983—1984 годах: сперва «Эдмонтон» без шансов проиграл команде-династии «Нью-Йорк Айлендерс» (0−4), а в следующем сезоне переиграл «островитян» (4−1).
О том триумфе «Ойлерз» неравнодушная к канадскому клубу общественность вспоминала с особым трепетом, ведь он ознаменовался первым чемпионством прославленного Уэйна Гретцки — легенды не только «Эдмонтона», но и всей НХЛ и мирового хоккея. Сегодня же Канада ждет исторического триумфа нынешней иконы «нефтяников» Коннора Макдэвида, который с момента дебюта в лиге пока еще ни разу не прикоснулся к заветному трофею.
История «Эдмонтона»-1984 — отличный пример для Макди и его компании. У них-то в голове наверняка в мельчайших подробностях и деталях отложился финал 2024 года, когда «Ойлерз» смогли отыграться с 0−3 в серии, но потерпели невероятно обидное поражение в седьмом матче и оступились, находясь в шаге от чемпионства. Желание отомстить и взять реванш стало дополнительной движущей силой для подопечных Криса Ноблоха, но достаточной ли?
К тому же история НХЛ с момента глобального расширения в лиге знала и два случая, когда две команды встречались в финале дважды кряду, но Кубок Стэнли оставался у своего прежнего обладателя. Оба раза, что примечательно, триумф праздновал «Монреаль Канадиенс» — самый титулованный клуб в истории лиги. В 1987 и 1988 годах «Хабс» дважды переиграли «Бостон Брюинз» (4−0, 4−2), а в 1968 и 1969 годах не отдали ни одного матча в противостояниях с одним из новичков НХЛ «Сент-Луис Блюз» (4−0, 4−0). И пусть «Флорида», вышедшая в финал Кубка Стэнли третий сезон подряд, на звание команды-династии не претендует, но успех «Монреаля» повторить явно намерена. При этом в «Пантерз» прекрасно осознают, что чемпионство 2024 года прямо сейчас ничего общего с сегодняшней дуэлью с «Эдмонтоном» не имеет — их ждет абсолютно новое противостояние, хоть и с тем же соперником.
«Мы наслаждаемся моментом и стараемся сохранить это чувство. Мы не пытаемся думать о том, что ожидает нас дальше, или о том, что случилось в прошлом. Мы лишь пытаемся снова воспользоваться возможностью. Остались только две команды. У нас есть шанс завоевать трофей. Это потрясающее время, и я хочу насладиться каждой секундой», — заявил накануне серии российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, который является одним из главных претендентов на звание самого ценного игрока плей-офф.
Карьера Сергея Бобровского поистине удивительна. На протяжении многих лет прославленного российского вратаря критиковали за неудачную игру в плей-офф, но за последние три сезона он полностью изменил мнение о себе. В 2023 году во многом именно игра Бобровского позволила «Флориде» совершить сенсацию и добраться до финала Кубка Стэнли. Но «Пантерз» ту серию проиграли мощному «Вегасу», а общественность считала, что более шансов забрать трофей для Бобровского не представится. Сергей Андреевич посрамил скептиков — год спустя он поднял над головой Кубок Стэнли и гарантировал себе попадание в Зал хоккейной славы по окончании карьеры. Однако на достигнутом 36-летний россиянин не остановился и пошел за вторым чемпионством.
Бобровского огорчили, Подколзин впервые отличился в финале
Работы у российского вратаря «Флориды» на площадке в Эдмонтоне ожидаемо оказалось, мягко говоря, предостаточно. В отличие от прошлого сезона в этом году «Ойлерз» получили право начать финальную серию Кубка Стэнли дома. При своих безбашенных болельщиках «нефтяники» не имели иного варианта, кроме как взять штурмом ворота «Пантерз» с первых же минут. И в этом стремлении «Эдмонтон» преуспел!
Уже на 66-й секунде встречи лучший снайпер регулярного сезона Леон Драйзайтль поразил ворота Сергея Бобровского и забросил свою восьмую шайбу в этом розыгрыше плей-офф. Она же стала для немецкого супербомбардира первой в карьере в финале Кубка Стэнли: в прошлогодней серии против «Пантерз» Драйзайтль не забил ни разу, но оформил три голевые передачи. Гол звезды «Ойлерз» вовсе вошел в историю как самый быстрый на старте финала Кубка Стэнли с 1976 года, когда Реджи Лич отличился на 21-й секунде. Абсолютный же рекорд НХЛ принадлежит Джону Байсу, который отметился заброшенной шайбой на десятой секунде третьего матча серии финала Кубка Стэнли — 1990.
Нападение игроков «Эдмонтона» на ворота Бобровского не прекращалось на протяжении практически всего первого периода, а их преимущество по броскам в створ было трехкратным, но российский голкипер отражал атаки одну за другой. «Пантерз» же в очередной раз продемонстрировали свое умение добывать выгоду, имея минимум возможностей. Эти возможности «Ойлерз» формально сами предоставили грозному сопернику.
В середине периода Сэм Беннетт сравнял счет, удачно сыграв на подставлении после броска от Картера Верхеги. Гол форварда «Флориды» вызвал немало споров, так как Беннетт буквально упал на Стюарта Скиннера перед взятием ворот. Однако тренерский запрос «Эдмонтона» на предмет помехи вратарю судьи не приняли и гол засчитали, оставив «нефтяников» в меньшинстве. Попытку игры в большинстве «пантеры» успешно реализовали благодаря точному выстрелу Брэда Маршана.
Во втором периоде игра пошла совершенно по другому сценарию, и доминировали в атаке уже игроки «Флориды», которые не давали «Эдмонтону» владеть шайбой и эпизодами не выпускали соперника из зоны. Преимущество «Пантерз» в нападении было настолько подавляющим, что в атаке участвовал даже Бобровский, едва не записавший на свой счет голевую передачу. Но результативными действиями отличились другие.
В дебюте периода Нейт Шмидт воспользовался грубой позиционной ошибкой «Эдмонтона» и одной передачей на Беннетта выключил из игры всю оборону «нефтяников». Форвард «Флориды» же, выйдя один на один со Скиннером, свой шанс использовал и, оформив дубль, забросил уже 12-ю шайбу в текущем розыгрыше плей-офф.
Впрочем, вместо того, чтобы развить успех, «Пантерз» прозевали редкую атаку «Эдмонтона», а Бобровский в моменте не выручил. Российский форвард «Ойлерз» Василий Подколзин вошел в зону, отдал шайбу Виктору Арвидссону, а тот мощно бросил в дальний угол. Голкипер «Флориды» не среагировал на выстрел, так как не увидел его из-за спины Подколзина, который набрал свой первый результативный балл в карьере в финале Кубка Стэнли.
В третьем периоде «Эдмонтону» было необходимо рисковать, и в самый ответственный момент роль лидера на себя взял капитан команды Коннор Макдэвид. По его стремлению перевернуть ход встречи в свою пользу игра больше напоминала не «Ойлерз» против «Пантерз», а Макдэвид против «Пантерз». Канадский суперфорвард создал уйму моментов у ворот Бобровского и даже сам лично едва-едва не переиграл российского вратаря «Флориды», пока наконец не добился своего. В очередной раз вырвавшись к воротам, Макдэвид сделал скрытую передачу в направлении Маттиаса Экхольма. Пока все игроки «Пантерз» находились в районе слота и пятака, шведский защитник «Эдмонтона» был совершенно один, и никто не помешал ему точно бросить из левого круга вбрасывания.
В итоге 3:3 на исходе трех периодов — определить победителя матча в основное время соперники не смогли. И если в прошлом году все семь матчей завершились без овертаймов, то в этот раз дополнительное время потребовалось в первой же игре серии.
Либо «Флорида» была не готова к игре в дополнительном периоде, либо «Эдмонтон» оказался по-настоящему полон решимости начать серию с победы. На протяжении всего овертайма «Ойлерз» раз за разом угрожали воротам Сергея Бобровского, но никак не могли переиграть российского голкипера. Казалось, что «нефтяники» уже до верного разыгрывают свои комбинации и даже выводят игроков едва ли не на пустые ворота. Однако когда Бобровский ловит кураж, то его невероятно трудно пробить. Сергей Андреевич в шпагате вытащил две «мертвые» шайбы, ликвидировал два выхода «один в ноль», среагировал на каждый мощный бросок с разных дистанций.
Но один момент все испортил.
После очередного сейва в исполнении Бобровского, который буквально обокрал Эвана Бушара в концовке первого овертайма, все уже смирились с тем, что второй дополнительный период неизбежен. Да и сами игроки «Флориды» считали секунды, чтобы отправиться в раздевалку и передохнуть после мощной встряски, которую им устроил «Эдмонтон». Но до перерыва «Пантерз» не дожили.
Чешский форвард гостей Томаш Носек неаккуратно сыграл и при попытке вынести шайбу из своей зоны выбросил ее за пределы площадки, за что моментально был наказан малым штрафом. «Ойлерз» до сих пор «прозевали» две попытки реализовать численное большинство, но на третий раз свой шанс не упустили. Один из главных ветеранов НХЛ Кори Перри эффектной передачей себе за спину обыграл Нико Микколу и вывел Коннора Макдэвида на свободное пространство перед воротами, и тот зряче отпасовал в зону слота, откуда никем не прикрытый Леон Драйзайтль расстрелял ворота Бобровского. Российский вратарь в этой ситуации уже ничего не мог сделать. Все его старания были в один момент перечеркнуты.
4:3 — «Эдмонтон» избежал фиаско на глазах у своих фанатов и начал серию с победы. Битва за Кубок Стэнли продолжится на том же месте в ночь на 7 июня по московскому времени.
Автор: Андрей Сенченко