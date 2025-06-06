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Клуб НХЛ объявил об уходе российского тренера

Сергей Гончар покинул тренерский штаб «Ванкувера», где отвечал за защитников с 2023 года.

Источник: ТАСС

Россиянин Сергей Гончар покинул тренерский штаб клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщается на сайте команды.

Вместе с россиянином клуб покинули Йоги Свейковски и Дилан Кроуфорд.

Гончар работал в «Ванкувере» с 2023 года, отвечая за защиту. Он был помощником Рика Токкета, который был уволен в конце апреля. В нынешнем сезоне «Кэнакс» не вышли в плей‑офф, заняв 10‑е место в Западной конференции.

Новым тренером «Ванкувера» стал Адам Фут.

Гончару 51 год, он провел 20 сезонов в НХЛ в качестве игрока и завоевал в 2009 году Кубок Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».

В 2015—2020 годах Гончар работал в тренерском штабе «Питтсбурга», выиграв еще два Кубка Стэнли (2016, 2017). После этого он входил в штаб сборной России.