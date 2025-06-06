Клуб НХЛ объявил об уходе российского тренера

Гончар работал в «Ванкувере» с 2023 года, отвечая за защиту. Он был помощником Рика Токкета, который был уволен в конце апреля. В нынешнем сезоне «Кэнакс» не вышли в плей‑офф, заняв 10‑е место в Западной конференции.