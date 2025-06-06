«Флорида» легально обходит потолок зарплат? НХЛ пора взяться за безналоговые штаты

Из американских команд выделяются среди прочих «Рейнджерс», «Анахайм», «Лос-Анджелес» и «Сан-Хосе». Вот как, скажите, «акулам» выбираться из кризиса, если, кроме как на драфте, им, по сути, нечем поживиться? Мало кто решится добровольно подписать контракт с клубом, который давно ни на что не претендует и где придётся отдавать государству 51,67% от своей зарплаты. На практике это работает так: подписывая контракт на $ 5 млн с «Торонто», на руки спортсмен получает только $ 2,351 млн. В то время как во «Флориде» или «Тампе» — куда более солидные $ 3,061 млн. Больше $ 700 тыс. чистой экономии в год, кто от такого откажется? Чем больше контракт, тем значительнее будет и разница в чистом доходе, поэтому франшизам в штатах без местного налога значительно проще договариваться со своими лидерами о продлении сотрудничества на приемлемых условиях.