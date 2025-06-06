Гашек подверг критике США и Канаду из-за Овечкина

«Это США и Канада, которые с самого начала позволяли ему публично выступать на своей территории, играть в хоккей и так далее. И, разумеется, это лига, в которой он играл. НХЛ в итоге превратилась в рекламу действий России. И, безусловно, эту ответственность несут обе страны, которые позволили такой рекламе существовать у себя», — заявил он.