Гол Куликова и 42 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Эдмонтон»

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. «Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Эдмонтоне, завершилась победой гостей во втором овертайме со счетом 5:4 (2:3, 2:0, 0:1, 1:0). В составе «Флориды» шайбы в основное время забросили Сэм Беннетт (3-я минута), Сет Джонс (12), российский защитник Дмитрий Куликов (29) и Брэд Маршан (33), ставший автором победного гола во втором овертайме (89). У «Ойлерз» отличились Эвандер Кейн (8), Эван Бушар (10), Леон Драйзайтль (13) и Кори Перри (60).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 42 броска из 46. 36-летний россиянин провел 113-й матч в карьере в плей-офф НХЛ. По этому показателю Бобровский превзошел Кена Драйдена и Жака Планта и занял чистое 16-е место в истории лиги.
Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов впервые в карьере отличился заброшенной шайбой в финале Кубка Стэнли. 34-летний россиянин довел до двух число голов в сезоне-2024/25 плей-офф НХЛ и установил новый личный снайперский рекорд в играх Кубка Стэнли. Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин провел на льду 12 минут 45 секунд, нанес два броска и не отметился результативными действиями.
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третий матч противостояния пройдет в Санрайзе в ночь на 10 июня по московскому времени.
Крис Ноблок
Пол Морис
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер, Стюарт Скиннер)
Сергей Бобровский
00:37
Эвандер Кейн
02:07
Сэм Беннетт
(Нэйт Шмидт, Эван Родригес)
02:54
Аарон Экблад
03:32
Райан Нюджент-Хопкинс
07:39
Эвандер Кейн
(Виктор Арвидссон, Эван Бушар)
08:49
Дарнелл Нерс
08:49
Мэттью Ткачак
09:19
Эван Бушар
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
11:37
Сет Джонс
(Эту Луостаринен, Нэйт Шмидт)
12:13
Трент Фредерик
12:13
Сэм Беннетт
12:13
Мэттью Ткачак
12:37
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид, Эван Бушар)
13:46
Нико Миккола
15:13
Сет Джонс
18:41
Эван Бушар
28:23
Дмитрий Куликов
(Сет Джонс, Картер Верхэге)
31:06
Нико Миккола
32:09
Брэд Маршан
(Антон Лунделл)
37:56
Эван Бушар
39:11
Картер Верхэге
59:42
Кори Перри
(Коннор Макдэвид, Джейк Уолман)
88:05
Брэд Маршан
(Антон Лунделл)
12
Штрафное время
16
6
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит