Гол Куликова и 42 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Эдмонтон»

Встреча, которая состоялась в Эдмонтоне, завершилась победой гостей во втором овертайме со счетом 5:4 (2:3, 2:0, 0:1, 1:0). В составе «Флориды» шайбы в основное время забросили Сэм Беннетт (3-я минута), Сет Джонс (12), российский защитник Дмитрий Куликов (29) и Брэд Маршан (33), ставший автором победного гола во втором овертайме (89). У «Ойлерз» отличились Эвандер Кейн (8), Эван Бушар (10), Леон Драйзайтль (13) и Кори Перри (60).