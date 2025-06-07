Голевое безумие в финале Кубка Стэнли! У Бобровского — опять больше 40 сейвов, а Маршан — герой овертайма

Главная особенность этого финала Кубка Стэнли — никакой раскачки, никакой разведки. Все бегут в атаку с первых секунд. В первой игре серии дебютная шайба оказалась в воротах на второй минуте. Сегодня фанатам пришлось подождать немного дольше — до третьей. Ее автором стал лучший снайпер Кубка Стэнли Сэм Беннетт: на счету канадца 13 голов в плей-офф, три из них — в финале.
Дальше началось что-то невероятное: в течение следующих 11 минут команды на двоих забросили четыре шайбы. Три на счету «Эдмонтона» и лишь одна у «Флориды». Отдельно можно выделить третий гол «Ойлерз» и действия Коннора Макдэвида. Канадец делает все, чтобы хотя бы в 28 лет забрать свой первый Кубок.
Но против этого игроки «Флориды». Еще одна важная характеристика финала — характер обеих команд. Сколько камбэков сотворил уже «Эдмонтон» по ходу этого плей-офф?! Никогда не сдаются и «Пантерз». В середине второго периода обычный наброс Дмитрия Куликова стал результативным — первый российский гол в этой серии. На счету защитника уже две шайбы в этом плей-офф. За весь прошлый сезон — а это 100 матчей — у Куликова был лишь один гол.
А спустя четыре минуты «Флорида» уже вышла вперед. Во втором финальном матче подряд отличился Брэд Маршанд, за которого «Пантерз» на дедлайне отдали выбор в первом раунде драфта-2027 (изначально это был второй раунд, но из-за успехов «Флориды» в плей-офф активировались дополнительные условия). Канадец на сто процентов оправдал свою компенсацию: в этом Кубке Стэнли у него уже 17 (7+10) очков в 19 матчах.
У «Флориды» могут молчать номинальные лидеры, пока забивают остальные: ни в одной из шайб не приняли участие ни Барков, ни Райнхарт, ни Ткачак. У «Эдмонтона» обратная ситуация: Макдэвид и Драйзайтль — с большим отрывом лидеры по результативным действиям среди форвардов.
После 33-й минуты голевое безумие прекратилось. «Флорида» удерживала результат до последней минуты основного времени, когда «Эдмонтон» сравнял счет. Кори Перри забросил восьмую шайбу в этом плей-офф и перевел игру в овертайм, в котором гола пришлось ждать еще 28 минут.
И кто стал автором победной шайбы? Снова Маршанд! Кажется, 37-летний канадец врывается в гонку претендентов на звание MVP плей-офф. В числе которых, конечно, остается и Сергей Бобровский. Сегодня он снова, как и в первой игре, пропустил четыре шайбы, но большой его вины в них не найти, а число классных спасений в очень тяжелых для «Флориды» ситуациях было точно не меньше десятка. А общее количество сейвов достигло 42 — столько же, сколько и позавчера.
Серия переезжает во Флориду при счете 1−1 (4:3 ОТ, 4:5 2ОТ) и без явного фаворита — первые два матча показали, что команды сейчас очень близки к друг другу по уровню, и неслучайно, что оба раза они доиграли до овертайма. Третья встреча пройдет в ночь на понедельник в 3.00 по московскому времени.
Автор: Леонид Ларин
Крис Ноблок
Пол Морис
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер, Стюарт Скиннер)
Сергей Бобровский
00:37
Эвандер Кейн
02:07
Сэм Беннетт
(Нэйт Шмидт, Эван Родригес)
02:54
Аарон Экблад
03:32
Райан Нюджент-Хопкинс
07:39
Эвандер Кейн
(Виктор Арвидссон, Эван Бушар)
08:49
Дарнелл Нерс
08:49
Мэттью Ткачак
09:19
Эван Бушар
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
11:37
Сет Джонс
(Эту Луостаринен, Нэйт Шмидт)
12:13
Трент Фредерик
12:13
Сэм Беннетт
12:13
Мэттью Ткачак
12:37
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид, Эван Бушар)
13:46
Нико Миккола
15:13
Сет Джонс
18:41
Эван Бушар
28:23
Дмитрий Куликов
(Сет Джонс, Картер Верхэге)
31:06
Нико Миккола
32:09
Брэд Маршан
(Антон Лунделл)
37:56
Эван Бушар
39:11
Картер Верхэге
59:42
Кори Перри
(Коннор Макдэвид, Джейк Уолман)
88:05
Брэд Маршан
(Антон Лунделл)
12
Штрафное время
16
6
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит