Голевое безумие в финале Кубка Стэнли! У Бобровского — опять больше 40 сейвов, а Маршан — герой овертайма

И кто стал автором победной шайбы? Снова Маршанд! Кажется, 37-летний канадец врывается в гонку претендентов на звание MVP плей-офф. В числе которых, конечно, остается и Сергей Бобровский. Сегодня он снова, как и в первой игре, пропустил четыре шайбы, но большой его вины в них не найти, а число классных спасений в очень тяжелых для «Флориды» ситуациях было точно не меньше десятка. А общее количество сейвов достигло 42 — столько же, сколько и позавчера.