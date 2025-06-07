Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
10.06
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.40
П2
2.90

Канадский хоккеист обошел Овечкина в списке бомбардиров

Канадский хоккеист «Эдмонтона» Коннор Макдэвид обошел форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в списке бомбардиров Кубка Стэнли.

Источник: Reuters

Макдэвид отметился тремя результативными передачами во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды». Теперь на его счету 148 (43+105) очков в Кубках Стэнли, по этому показателю он обошел Овечкина (147).

Во втором матче «Эдмонтон» уступил «Флориде» со счетом 4:5 (ОТ). Счет в серии до 4 побед — 1:1.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола. По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в НХЛ побил россиянин Овечкин.

Эдмонтон
4:5
3:2, 0:2, 1:0
ОТ
Флорида
Хоккей, НХЛ, Финал
7.06.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблок
Пол Морис
Вратари
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер, Стюарт Скиннер)
Сергей Бобровский
1-й период
00:37
Эвандер Кейн
02:07
Сэм Беннетт
(Нэйт Шмидт, Эван Родригес)
02:54
Аарон Экблад
03:32
Райан Нюджент-Хопкинс
07:39
Эвандер Кейн
(Виктор Арвидссон, Эван Бушар)
08:49
Дарнелл Нерс
08:49
Мэттью Ткачак
09:19
Эван Бушар
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
11:37
Сет Джонс
(Эту Луостаринен, Нэйт Шмидт)
12:13
Трент Фредерик
12:13
Сэм Беннетт
12:13
Мэттью Ткачак
12:37
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид, Эван Бушар)
13:46
Нико Миккола
15:13
Сет Джонс
18:41
Эван Бушар
2-й период
28:23
Дмитрий Куликов
(Сет Джонс, Картер Верхэге)
31:06
Нико Миккола
32:09
Брэд Маршан
(Антон Лунделл)
37:56
Эван Бушар
39:11
Картер Верхэге
3-й период
59:42
Кори Перри
(Коннор Макдэвид, Джейк Уолман)
Овертайм
88:05
Брэд Маршан
(Антон Лунделл)
Статистика
12
Штрафное время
16
6
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит