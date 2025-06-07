Канадский хоккеист обошел Овечкина в списке бомбардиров

Макдэвид отметился тремя результативными передачами во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды». Теперь на его счету 148 (43+105) очков в Кубках Стэнли, по этому показателю он обошел Овечкина (147).
Во втором матче «Эдмонтон» уступил «Флориде» со счетом 4:5 (ОТ). Счет в серии до 4 побед — 1:1.
6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола. По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.
В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в НХЛ побил россиянин Овечкин.
Крис Ноблок
Пол Морис
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер, Стюарт Скиннер)
Сергей Бобровский
00:37
Эвандер Кейн
02:07
Сэм Беннетт
(Нэйт Шмидт, Эван Родригес)
02:54
Аарон Экблад
03:32
Райан Нюджент-Хопкинс
07:39
Эвандер Кейн
(Виктор Арвидссон, Эван Бушар)
08:49
Дарнелл Нерс
08:49
Мэттью Ткачак
09:19
Эван Бушар
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
11:37
Сет Джонс
(Эту Луостаринен, Нэйт Шмидт)
12:13
Трент Фредерик
12:13
Сэм Беннетт
12:13
Мэттью Ткачак
12:37
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид, Эван Бушар)
13:46
Нико Миккола
15:13
Сет Джонс
18:41
Эван Бушар
28:23
Дмитрий Куликов
(Сет Джонс, Картер Верхэге)
31:06
Нико Миккола
32:09
Брэд Маршан
(Антон Лунделл)
37:56
Эван Бушар
39:11
Картер Верхэге
59:42
Кори Перри
(Коннор Макдэвид, Джейк Уолман)
88:05
Брэд Маршан
(Антон Лунделл)
12
Штрафное время
16
6
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит