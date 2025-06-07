Возглавляющий «Вашингтон» Карбери получил приз лучшему тренеру сезона НХЛ

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Спенсер Карбери из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» стал обладателем премии Джека Адамса, ежегодно вручаемой ассоциацией журналистов тренеру, который внес наибольший вклад в успехи своей команды.
Карбери проводит свой второй сезон во главе «Вашингтон Кэпиталз». Под его руководством «столичные» стали победителями Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, одержав на 11 побед больше, чем в предыдущем сезоне. Также под руководством Карбери форвард Александр Овечкин отличился 44 голами в 65 матчах. 6 апреля россиянин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал единоличным рекордсменом лиги по этому показателю, опередив канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).
Карбери поставил на первое место 81 из 103 респондентов. Вторым стал Скотт Арниел (16 первых мест) из «Виннипег Джетс», третьим — Мартен Сан-Луи (2) из «Монреаль Канадиенс».
«Вашингтон» в текущем сезоне дошел до второго раунда плей-офф, где проиграл в серии «Каролине Харрикейнз» со счетом 1−4.
Карбери — четвертый главный тренер «Вашингтона», получивший приз «Джек Адамс Трофи». По итогам прошлого сезона его получил Рик Токкет из «Ванкувер Кэнакс».