Возглавляющий «Вашингтон» Карбери получил приз лучшему тренеру сезона НХЛ

Карбери проводит свой второй сезон во главе «Вашингтон Кэпиталз». Под его руководством «столичные» стали победителями Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, одержав на 11 побед больше, чем в предыдущем сезоне. Также под руководством Карбери форвард Александр Овечкин отличился 44 голами в 65 матчах. 6 апреля россиянин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал единоличным рекордсменом лиги по этому показателю, опередив канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).