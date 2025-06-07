Тренера Овечкина признали лучшим в НХЛ. Именно при нем Александр побил «вечный» рекорд Гретцки

Вклад Карбери справедливо отметили в НХЛ. 43-летнего канадца признали лучшим тренером сезона. Голосование за «Джек Адамс Эворд» проводится среди членов Ассоциации телевещателей. Впрочем, электорат в данном случае не имеет значения. Специалист проделал успешную работу, и выигрыш приза нисколько не удивляет. Победил Карбери с приличным отрывом. Скотта Арниела из «Виннипега» он опередил более чем на 200 баллов — 464 против 249 очков. Но куда важнее количество первых мест в голосовании: у Карбери их 81, а у Арниела только 16. Мартен Сан-Луи из «Монреаля» получил 66 баллов и два первых места.