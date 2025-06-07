Тренера Овечкина признали лучшим в НХЛ. Именно при нем Александр побил «вечный» рекорд Гретцки

«Вашингтон», несмотря на вылет во втором раунде плей-офф от «Каролины», смело назовем одним из открытий сезона-2024/25. Команда, еще год назад завершившая чемпионат беспросветным вылетом в первом круге 0−4, значительно преобразилась и выиграла Восточную конференцию. Невероятный подъем «Кэпиталз» сложился из разных факторов: удачная селекция, прогресс отдельных игроков, неизвестно какая по счету молодость Александра Овечкина, побившего снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Общий знаменатель всего этого — тренерская работа Спенсера Карбери. На второй год в «Вашингтоне» молодой и амбициозный специалист слепил команду, которая ровно прошла регулярку и уступила по очкам в общей таблице только «Виннипегу».
Вклад Карбери справедливо отметили в НХЛ. 43-летнего канадца признали лучшим тренером сезона. Голосование за «Джек Адамс Эворд» проводится среди членов Ассоциации телевещателей. Впрочем, электорат в данном случае не имеет значения. Специалист проделал успешную работу, и выигрыш приза нисколько не удивляет. Победил Карбери с приличным отрывом. Скотта Арниела из «Виннипега» он опередил более чем на 200 баллов — 464 против 249 очков. Но куда важнее количество первых мест в голосовании: у Карбери их 81, а у Арниела только 16. Мартен Сан-Луи из «Монреаля» получил 66 баллов и два первых места.
Карбери все запомнят как тренера, с которым Овечкин побил великий рекорд Гретцки. Этот момент навсегда войдет в историю «Вашингтона», НХЛ и всего североамериканского спорта. За регулярку Александр выбил невероятные для своего возраста 44 гола. Лидер «Кэпс» показал лучший результат за три последних сезона. Карбери, разумеется, серьезным образом повлиял на вдохновенный сезон Овечкина. Александр получал комфортное время в большинстве и равных составах. «Вашингтон» жил не только рекордом Ови, но путь, который команда под руководством прогрессирующего тренера прошла за сезон, поспособствовал достижению капитана. Одно сошлось с другим как пазл.
Подъему «Столичных» помог прогресс отдельных хоккеистов. Карбери доверился игрокам, которые или совсем недавно закрепились в НХЛ, или только-только перешли из фарм-клуба. Сезон получился прорывным для Алексея Протаса. Белорус набрал 66 (30+36) очков за 76 матчей, установил личный рекорд результативности и вжился в роль лидера. Аналогичных комплиментов заслужил Коннор Макмайкл. Преобразился Дилан Строум — 28-летний канадец отыграл регулярку по графику «очко за матч» и выдал лучшие цифры в карьере. Когда столько разноплановых игроков подбираются к своему пику, объяснить это можно только грамотной работой тренерского штаба. Которым в «Вашингтоне» руководил Карбери.
В следующем сезоне «Кэпиталз» не должны сдавать позиций. После убедительной регулярки-2024/25 они останутся фаворитами Столичного дивизиона, но теперь спрос и ожидания от игры станут выше. В плей-офф они забуксовали против крепкой «Каролины», которая выстраивала свою систему годами. Карбери обязательно сделает выводы из обидного вылета во втором раунде. Точки роста нынешнего «Вашингтона» понятны. И пока главная звезда этой команды Овечкин остается в хорошей форме, «Кэпс» готовы навязать борьбу традиционным для последних лет фаворитам «Востока».