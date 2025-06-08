«Рейнджерс» намерены подписать российского защитника из НХЛ — The Athletic

По информации источника, так как у 29-летнего Гаврикова 1 июля истекает контракт с «Кингз», «Рейнджерс» готовы предложить ему хорошие условия, чтобы оформить трансфер свободного агента. Отмечается, что данный переход будет возможен, если президент и генеральный менеджер «рейнджеров» Крис Друри освободит одно место для россиянина, продав одного из защитников главной команды.