«Рейнджерс» намерены подписать российского защитника из НХЛ — The Athletic

По информации источника, так как у 29-летнего Гаврикова 1 июля истекает контракт с «Кингз», «Рейнджерс» готовы предложить ему хорошие условия, чтобы оформить трансфер свободного агента. Отмечается, что данный переход будет возможен, если президент и генеральный менеджер «рейнджеров» Крис Друри освободит одно место для россиянина, продав одного из защитников главной команды.
Гавриков в сезоне-2024/2025 провёл все 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 27 результативных передач. Также на его счету шесть матчей в Кубке Стэнли и два ассиста.