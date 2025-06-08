Хоккеист «Эдмонтона» рассказал, что читает «Войну и мир»

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» канадец Дарнелл Нерс рассказал, что надеется дочитать роман Льва Толстого «Война и мир».
Как отмечают партнеры Нерса по команде, он всегда читает перед играми.
«Я читаю “Войну и мир” уже полтора месяца. Может быть, я найду способ закончить ее», — приводятся слова Нерса на официальном сайте НХЛ.
Нерсу 30 лет, на его счету 716 матчей за «Ойлерз» в регулярных чемпионатах и 300 очков (81 гол + 219 передач).
«Эдмонтон» играет в финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды Пантерз», счет в противостоянии до четырех побед равный — 1−1. Третий матч пройдет в Санрайзе в ночь на 10 июня по московскому времени.