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Хоккеист «Эдмонтона» рассказал, что читает «Войну и мир»

Хоккеист «Эдмонтона» Нерс рассказал, что читает «Войну и мир» перед играми.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» канадец Дарнелл Нерс рассказал, что надеется дочитать роман Льва Толстого «Война и мир».

Как отмечают партнеры Нерса по команде, он всегда читает перед играми.

«Я читаю “Войну и мир” уже полтора месяца. Может быть, я найду способ закончить ее», — приводятся слова Нерса на официальном сайте НХЛ.

Нерсу 30 лет, на его счету 716 матчей за «Ойлерз» в регулярных чемпионатах и 300 очков (81 гол + 219 передач).

«Эдмонтон» играет в финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды Пантерз», счет в противостоянии до четырех побед равный — 1−1. Третий матч пройдет в Санрайзе в ночь на 10 июня по московскому времени.