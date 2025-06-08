«Может искупить свои грехи». Евгений Кузнецов вернётся в «Вашингтон»?

Путь Кузнецова в «Вашингтоне» был похож на американские горки. В своей лучшей форме он часто заряжал энергией «Кэпитал Уан-Арену» во время своего 10-летнего пребывания в столице США. Будучи классным игроком в плане катания и обладая тончайшим мастерством в руках, а также прославившись за умение раздавать передачи и хоккейный IQ, Евгений провёл много памятных моментов за время в стане «Кэпиталз», включая победную шайбу в седьмом матче плей-офф-2015 с «Айлендерс» и, конечно же, шайбу, прикончившую «Питтсбург» в овертайме шестой встречи в 2018 году.