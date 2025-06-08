Нападающий Арсений Грицюк объяснил, почему решился на переезд в НХЛ

«Конечно, ты обращаешь внимание на то, как провёл сезон. Ты же не поедешь в НХЛ после сезона с десятью очками, грубо говоря. Нужно чувствовать уверенность в своих силах. Этот сезон повлиял на моё решение.



Но когда я только переходил в СКА, то сразу планировал, что в будущем хочу попробовать себя за океаном. Конечно, хотелось выиграть в Питере кубок, но, к сожалению, не получилось. Хорошо, что я смог добавить в плане своей игры», — цитирует Грицюка «ВсеПроСпорт».