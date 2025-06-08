Во Флориде всегда солнечно. Налоги — не единственный фактор успеха южных команд в НХЛ

Впрочем, есть и ещё одна вещь, которая объединяет эти команды — нулевая ставка подоходного налога штата. Поэтому сейчас мы снова слышим, что это является несправедливым преимуществом, которое надо учитывать в расчёте потолка зарплат в новом коллективном соглашении. Недавно заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли все беспокойства опроверг: «Эти различия существовали всегда — ничего нового. Существует множество причин, из-за которых игрок может выбрать конкретную команду, конкретного тренера, и они могут не иметь ничего общего с налогами. Я не ожидаю каких-то перемен в коллективном соглашении». И можно найти достаточно поводов для того, чтобы с ним согласиться.