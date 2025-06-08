Форвард «Рейнджерс» Панарин: «Хотелось бы еще поиграть в России»

Контракт 33-летнего Панарина с «Рейнджерс» закончится летом 2026 года.
— Вам удалось поздравить Александра Овечкина с тем, что он побил рекорд Уэйна Гретцки? Звонили ему?
— Я даже не приглашал Сашу звонком на «Матч года», потому что он сам в числе организаторов. Но мы общаемся, и с рекордом, конечно же, его поздравляю.
— У вас тоже в планах однажды завершить карьеру в России?
— Да, конечно. В любом случае хотелось бы еще поиграть в России.
— За какой клуб?
— Наверное, я посмотрю по ситуации. Сейчас вам не скажу, — заявил Панарин в интервью «Матч ТВ».
Артемий Панарин выступает в НХЛ с 2015 года — он провел 752 матча, забросил 302 шайбы и отдал 568 голевых передач.