Вячеслав Фетисов: «После победы в Кубке Стэнли Овечкин успокоился. Для гонки за Гретцки пришлось его встряхнуть»

Народная мудрость гласит: власть и деньги портят людей. На себе проверить не получилось. Но знаю человека, который, обладая и тем и другим, доказал обратное. Это Фетисов. Мы познакомились в 1978-м на чемпионате мира в Праге, где он добыл свое первое золото. Тогда еще были живы блистательные Петров, Харламов, Васильев — огонь-мужики, все как на подбор! Вот среди таких зубров не затерялся на льду и 20-летний защитник ЦСКА Слава Фетисов. И шагнув в большой хоккей, он до последнего дня в нем сумел сохранить мальчишескую любовь к игре.
На днях Вячеслав Александрович стал гостем редакции «СЭ» и ответил на самые актуальные вопросы о российском хоккее.
Интересно, как бы я сыграл против Овечкина
— Начнем разговор с события, которое потрясло весь спортивный мир, — мы порадовались за Александра Овечкина, сумевшего превзойти достижение великого Уэйна Гретцки, которое считалось вечным. Насколько близко ты с ним знаком?
— Приоткрою небольшой секрет — я фанат Овечкина. Для меня не так много хоккеистов, которых тянет смотреть на льду, но Сашка — особый случай! Его игра бурлит такой невероятной жаждой победы, что восхищает даже фанатов противника. А это дорогого стоит. И я очень рад, что мы дружим. Удивительный парень: весь в родителей, чье воспитание чувствуется во всем — выдержанный, скромный, умеет слушать. Мама — двукратная олимпийская чемпионка, которая знает цену победам. Чему и сына научила. А еще и уважению к тем, с кем он общается.
Как-то Александр позвонил и, чего я не ожидал, со мной разговаривал на «вы». Оказалось, в свое время ему объяснили, что «тыкать» старшим товарищам можно только на льду. А вот за его пределами, будь любезен, обращайся на «вы».
— Приятно слышать.
— И особенно чувствовать, что это искренне. Ведь сейчас частенько как бывает: кто-то тебе улыбается, а у самого камень за пазухой. Здесь же — все от души. А для меня его рекорд особенно радостен, потому что последние три года я его мотивировал на штурм этой неприступной вершины. Ведь сам играл до 40 лет и понимал, как сложно все это было сделать. Кстати, мы с Гретцки закончили примерно в одно время. И для нас, как и для всех остальных, было понятно, что превзойти мегарекорд Уэйна будет нереально тяжело.
И вот появился русский бунтарь по фамилии Овечкин, который до этого Кубок Стэнли выиграл, о чем мечтает каждый уважающий себя хоккеист. Выиграл — и чуть успокоился. Вот и пришлось его встряхнуть, объяснить, что теперь пора попытаться сделать невозможное — замахнуться на вечный рекорд Гретцки и остаться в истории на все времена. Горжусь, что он все это принял и поверил. Помню, перед тем как Александр уезжал в Штаты перед этим сезоном, посидели, пожелал ему удачи. Но никто тогда не думал, что он в 39 лет забьет почти пятьдесят шайб и все получится.
— Ты следил за гонкой за рекордом все это время?
— А как же. Вообще, если хочешь долго играть, нужно обязательно ставить перед собой цели. Без этого просто закиснешь. Я не знаю дальнейших планов Александра после окончания контракта — вернется ли в Москву или останется в НХЛ. Но, мне кажется, ему надо остаться и играть. Играть еще и потому, что нужно 40 с небольшим шайб до абсолютного рекорда, который пока принадлежит Гретцки — это его суммарные голы в регулярном чемпионате и розыгрыше Кубка Стэнли. Но для этого надо будет потерпеть еще пару сезонов.
— То есть ты считаешь, что ему надо оставаться в НХЛ?
— Да. И добиться еще одного невероятного достижения. Уверен, что ему такое по силам. Если, конечно, он будет так же нацелен взять и эту высоту. Об этом мы частенько говорим с Сашей. Это наш хоккейный мир, наша жизнь. Летом мы вместе катаемся: он приходит к нам в клуб легенд, где играем три раза в неделю. Хотя он и мегазвезда мирового уровня. И всем с ним приятно общаться. А еще частенько перезваниваемся. Вот он, когда из Кубка Стэнли выбыл, позвонил, хотя настроение у него было неважным. А успокаивать в таких случаях бессмысленно. Понятно, что вместе с рекордом добыть еще и Кубок Стэнли стало бы потрясающей концовкой сезона. Но в хоккее, как и в жизни, все непредсказуемо. Потому надо быстрее забыть неудачу, сделать выводы и уже сегодня готовиться к следующему сезону.
— Роль тренера-психолога — новая грань таланта Вячеслава Фетисова?
— Не мне судить. У нас с Сашей все по-дружески и общее понимание по всем направлениям. Надеюсь, что ему полезно и приятно со мной общаться. А я горжусь своим скромным участием в том, что он сотворил это грандиозное событие в мире спорта, которое навсегда останется и в истории мирового хоккея. Этот рекорд еще лет сто никто не побьет.
— Судя по твоим советам Овечкину, «Динамо» сейчас не стоит ждать своего героя?
— Ты знаешь, очень тяжело приходится всем, кто возвращается оттуда. Обычно им предстоит очень непростая трансформация. Да и партнеры другие. Тем более от Александра станут ждать больших результатов. У него еще будет время сыграть такой официальный матч, как я в 51 год, сказав спасибо родному «Динамо» с болельщиками, которые поддерживали его. Но это будет его решение. И мы у себя с легендами эту тему тоже постоянно обсуждаем. И все пришли к мнению, что, скорее всего, ему будет непросто.
— А ты не спрашивал Александра, куда его больше тянет — в «Динамо» или еще поиграть в НХЛ?
— Вот когда встретимся, тогда и будем обсуждать. Наверняка он будет интересоваться и моим мнением.
— Сейчас в НХЛ немало звездных нападающих. Рекорд Овечкина позволяет теперь считать его лучшим форвардом НХЛ?
— Как правило, чаще всего сравнивают великого Гретцки и того же Овечкина. Но это неблагодарное дело, поскольку они совершенно разные по стилю нападающие. Прелесть хоккея в том, что в него играют разные люди — большие и маленькие, мощные и не очень. И добиваются успеха по-разному — кто-то за счет головы, кто-то — таланта, а кто-то берет работоспособностью.
Сейчас вот все восхищаются игрой Никиты Кучерова. Он другого стиля, чем Овечкин, но забивает и отдает. Очень креативный парень. И с ним все хотят играть, на нем вся команда держится. Или лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Но, думаю, среди нынешних игроков того, кто побьет рекорд Овечкина, еще нет. Мы же говорим о достижении, которое требует 20 лет карьеры как минимум. И забивать в среднем по сорок пять шайб за сезон — невероятно трудная задача. Но на этом же хоккей не заканчивается. Это только один из рекордов. А есть еще командные победы, кубки и так далее. Радует, что наши ребята, которые выросли в разных концах России, на виду в такой мощной лиге.
— Ты в свое время, когда с Овечкиным там общался, наверняка говорил ему: «Давай, давай, давай! Надо побить этот рекорд!» Может, этим ребятам тоже нужна такая встряска и они подтянутся?
— Надо настраивать того, кто может. Одно дело абстрактно с кем-то говорить, убеждать. Здесь никакая мотивация не сработает, если сам хоккеист не сможет выходить на каждую игру и выкладываться в ней на 101 процент. Ему ведь по 45−50 голов каждый сезон надо забивать. И, конечно, еще элемент везения должен присутствовать. А везет, как известно, сильнейшим.
— Никогда не прикидывал, как бы пришлось защитнику Вячеславу Фетисову играть против крутого форварда Александра Овечкина?
— Конечно, прикидывал. Мне же интересно, как все на самом деле было бы. Вот есть у него любимая точка, откуда Сашка забивает. Когда работал тренером в НХЛ, каждому хоккеисту перед очередным матчем помогали разбирать в деталях игровые особенности соперников. Вплоть до мелочей, чтобы знал, каким образом его можно остановить. Наверняка то же самое говорят и про Овечкина, про его любимую точку, но он делает свое дело.
— Так в чем его уникальность как нападающего?
— Саша — настоящий голеадор, рожденный забивать. Это тоже очень редкое качество.
— То есть он непредсказуем для соперника?
— В том-то и дело, что предсказуем. Вот весь фокус в том, что и вратарь, и защитники, и тренер противника знают, откуда он будет бросать, но он все равно забивает. Потому что это Овечкин! Вот почему мне было бы особенно интересно встретиться с ним на льду и попробовать его остановить.
И здесь работает не только фарт, который ему помогает. Саша очень собран, нацелен на ворота и ищет любой шанс забить. Отсюда и уникальное чувство момента. И голы. Это очень напоминает немецкого футболиста Герда Мюллера, который, не обладая большим талантом, всегда оказывался там, куда в штрафной отскакивал мяч. И отправлял его в ворота. А это уже талант от Бога, данный форварду, рожденному забивать.
Хоккей перечеркнул политику в Америке после приезда советской сборной
— Овечкин — капитан «Вашингтона». Как в Америке относятся к игрокам из России, которые выводят на лед клубы НХЛ в таком статусе?
— Когда мы только приехали в Штаты, то были мало в чем разбирающимися пионерами. Приближался конец холодной войны. И мы не представляли, насколько работавшая против Советского Союза пропаганда отложилась даже на хоккеистах, с которыми приходилось играть.
Сначала действительно было непросто, ощущалось какое-то давление со стороны. Да и среди болельщиков провокаторов хватало. Но наши вели себя очень достойно, ни разу не дав повода усомниться, что они из России и патриоты своей страны. Но постепенно в течение первых двух лет мы сумели найти себя, свой стиль и, что очень важно, заговорили на одном языке. Постепенно все недопонимание стерлось. Вот почему сегодня спорт должен стать мостом между нашими странами. Тем более что сейчас наши ребята в НХЛ играют очень достойно и ни разу не позволили усомниться в том, что они истинные россияне.
— Выходит, в Америке хоккей перечеркивает политику?
— С того самого момента, как там побывала советская сборная. И это как раз тот самый пример, какую роль спорт должен играть в мире. Я же помню время, когда в период холодной войны нас и судили предвзято, да и провокации на льду случались. Но мы добивались успехов, показывая, что даже в таком жестоком виде спорта, как хоккей, можно проявлять человечность. На нас ходили полные стадионы. Народу было интересно посмотреть, как красиво играет советская сборная. И это нравилось болельщикам даже с предвзятым мнением о советских людях. Но, увидев нас на льду, они меняли свое отношение, менялись сами.
— То есть для тебя не стало неожиданностью такое шумное празднование рекорда Овечкина с российским флагом, с плакатами «Ови, ты наш!» и вниманием самого президента Трампа. Ведь этот русский увозил домой их американскую мечту!
— Это высокопрофессиональная лига, где, напротив, такие моменты очень ценятся. И все знали, что, как только рекорд падет, это будет грандиозный праздник на льду, ставший данью уважения к виновнику торжества. Этим как бы подчеркивается то, что в любом успехе большую роль играют твоя команда, твой тренер и твоя семья, которая постоянно тебя поддерживает. Красиво, очень красиво!
И, конечно, молодец Сашка, когда сказал: «Русские, мы это сделали!» А за год до этого Сергей Бобровский выиграл свой Кубок Стэнли. На параде в честь победителей он вышел на сцену, а тысячи болельщиков на улицах приветствовали его, когда он обернулся в триколор. Причем никто ему не давал за это деньги, как голливудским звездам, которые в Киев ездят за огромные доллары. И Бобровский, рядом с которым играют канадцы, американцы, европейцы, решил, что в такой момент очень важно поддержать свою страну. Вот так, по-мужски, сделал этот настоящий сибиряк! Я стал фанатом еще и Сергея, с которым потом удалось пообщаться. Он уникальный во всех отношениях человек. А еще сегодня и лучший вратарь в мире!
— А ты не удивился, что, кроме безумца Гашека, нашлись и в России те, у кого рекорд Овечкина вызвал раздражение? Так, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал празднование уникального спортивного события «поросячьим восторгом», окрестив Александра «баловнем американской судьбы». Откуда столько злобы?
— Знаешь, есть люди, которые пиарятся при любой возможности. Вот я, если не знаю, что происходит в космосе, не комментирую происходящее в нем. Для меня это тоже не совсем красивая история. И если ты не совсем понимаешь, что сотворил сегодня Овечкин для страны, как им гордится ее народ, то не следует выступать с подобными комментариями.
Тем более называть «баловнем американской судьбы» человека, который двадцать лет назад не бежал из России, а приехал играть в Вашингтон по приглашению уважаемого клуба. И все это время честно отрабатывает свой хлеб. При этом ни разу не дав усомниться в том, что он русский парень, что у него на аватарке фотография с президентом. О чем все знают. Может, кто-то подменил слова уважаемого экс-главы? Но, мне кажется, в любом случае опытный политик такие вещи делать не должен.
У нашего президента железный характер
— Недавно, узнав о нашей встрече, один уважаемый болельщик попросил у тебя узнать, насколько реалистично реализовать предложение Владимира Путина Дональду Трампу о матче российских и американских хоккеистов. Поможешь? Ведь ты иногда встречаешься с Владимиром Владимировичем на льду.
— Уважаемому болельщику привет. Видимо, он понял, что Владимир Владимирович отдал очень тонкий пас президенту Америки в плане налаживания отношений. Думаю, здесь важен даже не спортивный принцип, а общечеловеческий. Ведь американские, российские ребята играют сегодня в одних командах, а их имена выгравированы на Кубке Стэнли в одном ряду. У них общие болельщики, общие кумиры, общие интересы. Это тот самый момент, который необходим сегодня для налаживания отношений.
В свое время американские и китайские политики сыграли в настольный теннис, и потом их отношения улучшились. Тогда и возникло выражение «пинг-понговая дипломатия». А здесь мы говорим о хоккейной дипломатии. Она более широкая. Это мужская игра, это 36 лет взаимодействия с момента, когда мы приехали в 1989 году. Наши ребята постоянно играют в клубах НХЛ. Поэтому наш президент очень грамотно и своевременно раскрыл эту тему.
Ведь во все времена спорт был послом мира. И он собирает самую большую аудиторию у экрана телевизора, потому что понятен всем. Наш президент все очень правильно сделал, еще раз подчеркнув роль спорта в процессе налаживания отношений. А еще тем самым Владимир Владимирович поддержал НХЛ, потому что она, как ни одна лига, сегодня дает возможность нашим ребятам играть, а там они на хорошем счету.
Хотя все не так просто. В США независимая лига, которой никакой Трамп приказать не может. Но надеюсь, что все-таки будет принято разумное решение. Будет ли это одна игра или две, неважно. Сам факт общения важнее, чем какой-то спортивный результат. Кстати, мы тоже предложили вариант Матча легенд с обеих сторон. Это может стать наиболее быстрым решением.
— И каковы результаты?
— Мы ведем сейчас разговоры со своими американскими друзьями. Это может быть своеобразным разогревом перед игрой сборных, которая, надеюсь, состоится. Мы говорим на одном языке. Что как раз могло бы стать таким общечеловеческим моментом, который поможет остановить эту вакханалию недругов.
— Скажи, а как в свое время удалось уговорить охрану Владимира Владимировича согласиться, чтобы он вышел на лед? Вдруг там какой-нибудь тафгай начнет бузить, а здоровье президента — дело святое.
— Под наше честное слово. Да и характер у нашего президента железный. Не каждый решится впервые встать на коньки в 57 лет. Разговор со мной начался на эту тему в «Лужниках», на Малой арене, где мы смотрели турнир, который проводил Союз боевых искусств. Вспомнил, как здесь играли в свое время в хоккей «Спартак», «Динамо», ЦСКА.
Смотрю, Владимир Владимирович заинтересовался. Я ему еще рассказал про то, что это игра для настоящих мужчин и она ему обязательно понравится. Ну и предложил присоединиться к нашей ветеранской команде легенд. Он посмотрел на меня, а потом говорит: «Я же никогда не катался». Но я пообещал, что мы быстро его этому научим и все будет хорошо. А на следующий день уже отправил ему хоккейную форму. И через некоторое время Владимир Владимирович вышел на лед. А на публике впервые в хоккейных доспехах появился на Ходынке, в день инаугурации Президента Российской Федерации.
Но, как и подобает президенту великой страны, вел себя уверенно и спокойно, понимая, что это игра мужская, в которой, случается, и падают. Но встают и продолжают борьбу. Сейчас он играет достаточно часто, овладев многими хоккейными премудростями. Причем всегда находится в шикарной физической форме. А когда его иногда шутя спрашиваешь, не надоело ли, то Владимир Владимирович, улыбаясь, отвечает: «Спасибо за то, что посвятили меня в эту великую игру. И мне интересно каждый раз какие-то новые элементы осваивать. Это доставляет настоящую мужскую радость, потому что могу полностью отключиться от всех дел и на час-полтора отдаться игре». В общем, хоккей сейчас для него вид спорта, где ему интересно и есть к чему стремиться. А его пример поднимает авторитет нашей игры. В чем я недавно еще раз убедился.
— Каким же образом?
— Пошел на финал МХЛ между «Спартаком» и СКА. И получил истинное наслаждение, когда увидел на трибунах десять тысяч болельщиков. Представляешь, столько народа на молодежном хоккее — мороз по коже! Огромное спасибо и уважение за это спартаковским фанатам. Сам факт, что они пошли на молодежные команды, для меня как человека, который принимал участие в реформировании нашего спорта, знаковое событие.
Я стал его руководителем в 2002 году. Была полная разруха. Вот почему, когда я дожил до того, что увидел на МХЛ столько людей, для меня это стало настоящим праздником души! А в Сочи на гала-матч легенд с любителями, которые приехали со всей страны, пришло 12 тысяч зрителей. Вот тебе и возможность понять, какой же у нас вид спорта доминирует и является национальным.
Вообще, мы, как ни одна страна в мире, с 2002 года очень мощно вложились в развитие спорта, его инфраструктуры, и особенно хоккея. Построили много крытых катков, ледовых дворцов. И самый крутой в мире возвели в Питере. Словом, сегодня хоккей — наша национальная игра!
Ехать без флага и гимна на международные соревнования — унижение
— Как тебе идея пригласить в Россию «Вашингтон» вместе с Овечкиным, который сыграет с победителем Кубка Гагарина или сборной КХЛ?
— Любая идея подходит. Но мы же говорим о том, что это решение, которое будет принимать руководство НХЛ, и профсоюза хоккеистов, который играет очень влиятельную роль. Так что если «Вашингтон» приедет или сборная Америки, то будем рады. Нас устроит любой формат, как и игра в Вашингтоне.
Но здесь нужно учитывать и календарь НХЛ. Уже лето на носу, а они еще играют в хоккей. Да и предсезонка там уже начинается в конце августа. Словом, надо представлять и их планы, как и все, что связано с подготовкой к новому чемпионату. Но главное, что любой вариант и желание хоккеистов станут серьезным моментом в налаживании отношений между нашими странами. А разговор о возобновлении между нами контактов в хоккее говорит о том, что президент Трамп и Владимир Владимирович воспринимают этот шаг как формулу мира.
— Как экс-министр спорта, не прояснишь ситуацию с возвращением России в международный спортивный календарь? Вот глава УЕФА Чеферин заявил, что до окончания СВО разговор на эту тему вестись не может. А если и по ее окончании Евросоюз не изменит свое отношение к России, то мы можем оказаться в каком-то замкнутом круге.
— Сейчас ведется много всяких разговоров на эту тему, подбрасывают какие-то там подачки нашим спортсменам. Моя позиция, которую уже не раз публично озвучивали официальные лица, такова: мы вернемся на международную арену только с флагом, гимном и с извинениями за то, что нам пришлось пережить во время изгнания.
Но если кто-то из спортсменов хочет поехать выступать в унизительном статусе, то это их решение, их судьба, и с этим им жить. А вот официальная позиция спортивного руководства должна быть совершенно понятна — не соглашаться ради участия в соревнованиях ни на какие подачки, чтобы нас там не разводили. И при этом ставили бы нам условия не поздравлять своего дедушку с 80-летием Победы, а своего папу — с 23 Февраля. Такая позиция мне кажется унизительной. Но это должно понимать руководство. Вот почему, когда меня спрашивают, из-за чего мы уже какой год без флага, без гимна и на что-то надеемся, я развожу руками.
— А приход на пост президента МОК Кирсти Ковентри что-то даст или она ничего не решает и все в руках политиков?
— Давай прикинем. Вот смотри, пришел Трамп, поменял команду Байдена, оставившую ему кучу проблем, которые сразу решить невозможно. Но со временем там можно на что-то рассчитывать. А МОК — это 90 или… не помню, сколько там членов, которые все остались на местах.
И тут появилась какая-то мадам, пусть и олимпийская чемпионка. Неужели ты думаешь, что своему предшественнику Баху, который сидит рядом по правую руку, она скажет, зачем он в свое время выкинул отовсюду российских и белорусских спортсменов? И бросит клич вернуть им флаг и гимн. Я готов буду сто раз извиниться, если вдруг сейчас эта девушка, которую, кстати, знаю хорошо, проявит такой героизм. А пока остается ждать и надеяться.
— То есть международное будущее нашего спорта видится тебе неопределенным?
— Я же не гадалка и не провидец какой-то. Рассуждаю логически. Но особо отчаиваться не следует. Надо вкладываться в развитие детского и студенческого спорта. В то, что даст нам возможность, вернувшись, побеждать. Пример тому — Советский Союз, который не пускали никуда до Великой Отечественной.
А после того как мы пришли в Берлин, уже в 52-м году поехали на Олимпиаду, где выступили очень успешно. Не было международного опыта, но зато спорт в стране был и развивался. У нас и институты физкультуры были, и научно-исследовательские институты, и стадионы с полными трибунами,
Да, сегодня кто-то может говорить, что раз никуда не пускают, то спорт в стране может загнуться. Но это позиция безнадежного лузера. Наоборот, в таких ситуациях надо вкладываться во внутреннее развитие, которое, если готовить себя к долгой дистанции, даст хороший результат.
Родной ЦСКА закончился для меня в Советском Союзе
— В финале Кубка Гагарина играли «Локомотив» и «Трактор». Чего не хватает столичным клубам, которые много лет задавали тон в нашем хоккее?
— Меня, напротив, радует то, что чем больше команд будут побеждать в Кубке, тем быстрее пойдет развитие хоккея. Я еще перед началом сезона предсказал, что в этом году будет новый обладатель Кубка Гагарина. Так и получилось. Ни Ярославль, ни Челябинск до этого его не выигрывали. Какой бум в регионах вызвал их выход в финал! Это пример, что каждый клуб при правильной подготовке, менеджменте, отношении к нему в регионе может расти и побеждать. А еще пример для мальчишек.
Хоккей, как и бизнес, тоже будет процветать, развиваться, двигаться вперед, собирая полные стадионы и даря людям праздник. Чем больше команд будет бороться за титул, тем горячее будет конкуренция, а значит, и качество хоккея. В России это происходит благодаря тому, что КХЛ получила независимость от федерации и государства. Сейчас лигой, включая Молодежную, руководят достаточно компетентные люди,
Они сумели навести порядок в соблюдении потолка зарплат, ввести равные возможности, лишив, как в былые времена, столичных олигархов шансов подминать под себя другие команды. Вот тебе и результат. И меня это радует, поскольку мы к этому стремились 15 лет назад, с самого начала создания профессиональной лиги.
— Значит, причина того, что «Динамо», ЦСКА и «Спартак» отошли на второй план, в том, что эти клубы избрали не тот вектор развития?
— В какой-то мере. Но они будут стараться что-то изменить в этом плане — вносить изменения в клубную инфраструктуру, проводить более качественную селекцию, больше внимания уделять молодежи. Но рассчитывать на вариант с 13 подряд победами, как ЦСКА моих времен, вряд ли стоит. Сегодня уже даже два Кубка подряд выиграть очень сложно.
— То есть сейчас у нас прогресс большого хоккея в провинции и спад в столице?
— Не вижу в этом большой трагедии. Вот мой «Детройт», с которым я стал двукратным обладателем Кубка Стэнли, уже десятый год не может выйти в плей офф. Но катастрофой это никто не называет. Все терпеливо ждут завершения формирования команды, полного стадиона. Тот же «Чикаго» — похожая история. Есть некая цикличность, которая меня радует. И не стоит так уж отчаиваться, что в финале не было московских клубов. Пусть работают, ищут рычаги для подъема.
— И даже родной ЦСКА не жаль?
— Он мне сейчас не родной. Родной ЦСКА закончился в Советском Союзе. Да, это профессиональный клуб с богатой историей, где работают компетентные люди. Вот пусть они за это отвечают перед своими болельщиками.
— А за кого ты болел в финале Кубка Гагарина?
— Изначально мне симпатичнее был «Трактор». Я это публично сказал. Хотя «Локомотив» — самая стабильная команда последних лет. Она и в прошлом году пробилась в финал. Теперь вот награда за терпение — победа, которую ярославцы заслужили. Но мне больше хотелось, чтобы Кубок достался уральскому клубу с большими традициями, где вырос мой большой друг Сережа Макаров. Команда, которая всегда играла в веселый, непредсказуемый хоккей. А «Локомотив» более строгий, системный. Как в свое время, скажем, «Динамо».
Шойгу и Лавров взяли меня на слабо
— А ты никогда не жалел, что выбрал амплуа защитника? Ведь форвард всегда на виду — там шайбу забросил, там отдал, а защитники где-то на втором плане. Вот и Овечкин не стал бы героем, играя в обороне.
— О чем я могу жалеть, если считаюсь самым титулованным хоккеистом в мировой истории? Больше меня титулов ни у кого нет. Скорее всего, это достижение будет побить сложно. Я ведь забил больше всех защитников в отечественном хоккее, в истории мировых чемпионатов и Олимпийских игр. И как раз родился новый стиль — защитник атакующего плана. При этом я получал удовольствие от хоккея. Да, это командная игра. Но в ней звучат и рекорды отдельных хоккеистов. А такой, как у Саши, гремит на весь мир! Это особый случай, который говорит о величии игрока.
— У тебя все-таки есть один уникальный рекорд — чуть ли не для Книги рекордов Гиннесса. В отечественных чемпионатах в 51 год уж точно никто не выходил на лед.
— Поверь, я это сделал не ради рекордов Гиннесса, а ради спора со своими друзьями. Недавно попалась нарезка видео с моим участием в том матче 11 декабря 2009 года со СКА. И, знаешь, я совсем неплохо в нем выглядел, хотя играли против лучшей на тот момент команды КХЛ. Это при том, что до этого я практически не тренировался с командой. Но физически оказался готов и катался нормально.
Но это на самом деле уникальный момент. И когда рассказываю о нем студентам или юным хоккеистам, с трепетом вспоминаю, как вошел в раздевалку ЦСКА, за мной захлопнулась дверь — и я уже не сенатор, не легенда мирового хоккея, а вновь игрок. Игрок ЦСКА! А со мной в раздевалке ребята, которые годились мне в сыновья, а может быть, и во внуки. Ритуал подготовки, полный стадион, папа… Царствие ему небесное…
На трибуне жена, дочь. А еще те, кто спровоцировал выйти на лед, — Сергей Шойгу и Сергей Лавров, которые меня взяли на слабо. А все ощущения пришли, когда прозвучал финальный свисток и я понял: это всё! И я низко поклонился судьбе, которая подарила мне возможность биться 23 сезона на самом высоком уровне, жить любимой игрой, получая от нее удовольствие.
— Однако кроме удовольствия были еще и награды, и деньги…
— Все это ничто по сравнению с тем, что именно в эти годы я нашел любимую жену, друзей. А тогда я еще понял: все, занавес опущен, это конец профессионального хоккеиста Вячеслава Фетисова. Конец! И с одной стороны, ты горд и счастлив за то, что сумел сделать, а с другой… Словом, праздник со слезами на глазах.
— Но ведь ты не первый и не последний, кто через такое проходил.
— Так-то оно так, но у каждого все по-своему. И частенько, если задают вопрос, когда ты должен уходить, я отвечаю: в тот момент, когда чувствуешь, что тебя уже не тянет на лед. А до тех пор, пока игра приносит радость, удовольствие, надо ею жить. И в 51 мое решение сыграть вопреки всему было вызовом самому себе.
Может, на Книгу Гиннесса тот момент не тянет, но для того чтобы остановиться-оглянуться, подходит очень хорошо. Считаю, что с уходом мне тоже повезло. Я ушел, выиграв два подряд Кубка Стэнли! Ушел в 40 лет из большого хоккея победителем, а не побежденным. В обеих финальных сериях мы выиграли 4−0 — вынесли сначала «Филадельфию», потом «Вашингтон». А потому ни о чем не жалею.
— Красиво! А в своей хоккейной жизни ты никогда не встречал игрока, который характером и преданностью делу напоминал бы нынешнего Овечкина?
— Я не большой любитель сравнивать людей — неблагодарное это дело. Скажу лишь, что, к счастью, в моей жизни крепких и мужественных людей хватало. В том числе и ярчайших звезд хоккея. Так получилось, что я играл с пятью поколениями.
Начинал с бесконечно преданными хоккею Володей Петровым, Борисом Михайловым, Валерой Харламовым, Геной Цыганковым. Потом судьба подарила мне встречу с Игорем Ларионовым, Володей Крутовым, Сергеем Макаровым и Лешей Касатоновым, с которыми мы в свои двадцать с небольшим сложились в уникальную пятерку. И стали первой пятеркой страны, понимая, какая ответственность свалилась на нас. И это помогало не просто играть, а творить на льду, летать, не теряться в самых сложных ситуациях, получая истинное удовольствие. Мы стали братьями по жизни и по крови. И очень преданно относились к своему делу.
А 13 подряд титулов чемпионов Советского Союза — лучшее тому подтверждение. Потому что невозможно выигрывать столько раз подряд, если у тебя нет рядом таких талантливых и преданных друзей, дороживших не только своим именем, но и честью клуба. Этому учил нас великий Тарасов, частенько повторявший: «Если, мальчишки, вы поймете, что то, что у вас на груди, главнее того, что у вас на спине, где ваше имя и номер, то будете непобедимыми!».
А потом у меня получилось поиграть в Русской пятерке в «Детройте», где почти на исходе карьеры я наслаждался игрой. И мы там тоже творили чудеса. Хотя Володя Константинов, Слава Козлов, Сергей Федоров были помладше. Но мы с Игорем Ларионовым все равно наслаждались хоккеем, который про себя называли душевным. Потому, отвечая на твой вопрос, еще раз скажу: много встречалось людей, преданных этой игре, как Овечкин. Но в Саше собраны еще и такие уникальные качества, которые позволяют ему совершать невозможное. А это не каждому дано.
— Ты сказал про Сергея Макарова. А как часто вспоминаешь ребят, с которыми играл в ЦСКА, но кого уже нет рядом?
— Очень не хватает Вовки Крутова. Такая нелепая история… Мы все делали, чтобы сохранить ему здоровье, чтобы смог жить. Но не получилось. Совсем молодым ушел из жизни наш близкий друг. И когда собираемся вместе с Сережей Макаровым, Игорем Ларионовым, Лешей Касатоновым, нам очень его не хватает. И на льду, и в жизни. И, конечно, поминаем Валеру Харламова, который, как старший брат, опекал нас, молодых, когда мы пришли в ЦСКА.
— И, наверное, всплывает в памяти та ужасная история, когда Тихонов не взял его на Кубок Канады. Сейчас жалеете, что не сумели переубедить тренера?
— Там все произошло так быстро, что мы сразу ничего и не поняли. Валерка, как и все, собирался ехать с командой в аэропорт. И вдруг доктор сказал, что его Тихонов вызывает. А через несколько минут он выскочил из тренерской, схватил сумку с формой и вышел из автобуса. И сейчас стоит перед глазами, как наш брат, с клюшкой и баулом, прощаясь, машет рукой. Один на дороге…