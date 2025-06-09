Третье звено «Флориды» ведет команду ко второму чемпионству. Макдэвид с партнерами не могут найти противоядие

Как собирали тройку
Кубки выигрывают третьи и четвертые звенья. Сколько раз вы слышали это избитое выражение, которое далеко не всегда становится правдой? Десятки? Сотни? Тысячи раз? Однако к командам из Флориды оно более чем применимо. Четыре года назад в штате честно пахала и поддерживала лидеров тройка Гудроу — Гурд — Коулмэн, сыгравшая немалую роль во втором подряд чемпионстве «Лайтнинг». Теперь же на берегу Атлантики зажигает трио Маршан — Лунделль — Луостаринен, которое ведет ко второй чашке подряд парней из «Пантерз».
И если работяги «Молний» после победы над «Монреалем» в 2021-м разбежались кто куда, то генменеджеру «Флориды» Биллу Зито по силам сохранить трио в полном составе.
Лунделль для Зито — игрок точно особенный. Хотя бы потому, что осенью 2020-го финский центр, которого тогда называли «карманной версией Баркова», стал первый игроком Билла, выбранным им на драфте в качестве босса «Пантерз». За четыре года в Санрайзе Антон не стал звездой, как русский финн. Зато превратился в идеального третьего центра, имеющего великолепные показатели по куче продвинутых метрик, забирающего больше половины вбрасываний и не растворяющегося в матчах плей-офф.
Впрочем, большего от парня с зарплатой 5 миллионов долларов за сезон и не требуется. Причем с таким приятным окладом он будет играть за «котов» до лета 2030-го, когда он сможет впервые в карьере получить статус неограниченно свободного агента. Сейчас его контракт выглядит идеальной сделкой для клуба. К слову, благодарить за нее Зито должен Маркуса Лехто — представителя Лунделля и человека, с которым генменеджер «Флориды» долгое время работал в одной связке, будучи агентом.
После прошлогоднего финала разве что ленивый не написал, как Билл с подачи Джоэля Кенневилля несколько лет назад ограбил «Каролину», забрав у нее с драфта отказов Густава Форслинга. Только почему-то никто не вспомнил, что Зито в том же сезоне-2020/21 выцыганил у «Харрикейнз» в пакете с Эриком Хаулой также габаритного моторного крайнего Ээту Луостаринена, отдав взамен Винсента Трочека. В итоге Хаула, изначально считавшийся одной из центральных фигур в той сделке, уже через полгода покинул штат с пальмами и пляжами. А вот финн на года стал одним из ключевых ролевиков команды, который носится и колотит все живое. К счастью для болельщиков «Пантерз», радовать их своими хитами в сочетании с качественной работой в прессинге он будет еще два сезона.
Практически нерушимую связку финские ролевики сколотили еще в прошлом сезоне. Но если в чемпионском плей-офф-2024 к ним довольно удачно вписался третьим выменянный на дедлайне Владимир Тарасенко, то минувшей весной Зито подарил им на порядок более элитное дополнение в лице Брэда Маршанда. При этом компенсация за новый финальный пазл для третьего звена получилась более чем скромной, глядя на то, что привнес ветеран в команду — условный пик второго раунда, уже превратившийся в первый пик драфта-2027.
«Мы думаем, что у него еще есть бензин в баке. Это динамичный и многогранный игрок. Он обладает и мастерством, и скоростью, и хоккейным чутьем, и волей к победе, и духом соперничества. С нетерпением ждем, когда он к нам присоединится. Я считаю, что он впишется в команду. Когда такой игрок доступен, вы стремитесь его заполучить. Мы в восторге», — не скрывал своего счастья после обмена с «Бостоном» генменеджер «Флориды».
Маршан — идеальный кубковый монстр
Бензина в баке легенды «Мишек» оказалось достаточно не только для себя, но и для всей команды. Кто забил важнейшую шайбу в третьей игре с «Торонто», не дав «Листьям» сделать счет в серии 3:0? Маршан.
Кто во второй игре финала улетел к воротам «Эдмонтона» с защитником на плечах, умудрился катнуть шайбу между ног Стюарту Скиннеру и не позволил «Флориде» уехать домой с двумя поражениями? Маршан.
Кто в свои 37 лет в этом плей-офф уступает по набранным очкам в составе «Пантерз» лишь Сэму Беннетту? Ответ тот же: Маршан.
Однако сводить игру третьего звена «Пантерз» к одной лишь гениальности самого ненавистного в лиге дедушки, жаждущего взять второй Кубок Стэнли в карьере, слишком примитивно, ибо в этом сочетании все трое действуют на одной волне. Объединив на флажке регулярки финскую парочку с Маршаном, которого еще год назад в Санрайзе ненавидели и хоккеисты, и болельщики, Морис получил идеального кубкового монстра, который топчет все на своем пути.
Еще перед началом финала статистические гики отмечали, что Маршан (+11), Лунделль (+12) и Луостаринен (+11) имеют с большим отрывом лучшее соотношение пропущенных и заброшенных шайб в команде в этом плей-офф. Поэтому совершенно неудивительно, что по общему количеству игрового времени оно оказалось самым используемым у «Флориды» в формате «5 на 5».
В этом плей-офф тройка Лунделля с первого же раунда стала настоящим кошмаром для соперников. Они задалбливают соперника постоянным форчекингом, который заставляет дымиться голову защитников напротив и принимать их максимально простые решения в перманентном цейтноте. Они лучше всех несутся играть на возврате и моментально вгрызаются в отбор с места потери. Они не щадят никого у бортов, забирая подавляющее число единоборств и обеспечивая «Флориде» повышенный контроль над игрой. А главное — ни одно другое сочетание Мориса не доставляет шайбу на пятак с той же регулярностью и эффективностью, что и третье.
«На самом деле я не рассматриваю их как третье звено, учитывая их вклад в результат. Они были хороши с тех пор, как оказались вместе в одном сочетании, и, думаю, они все еще растут. Мы можем добиться многого, если эта линия будет играть так же хорошо, как сейчас», — делал реверанс своим вожакам Морис еще по ходу четвертьфинала «Востока».
«Тампа», «Торонто» и «Каролина» этой весной не сумели найти ответ на вопрос, как остановить эту машину. Пусть «Харрикейнз» на бумаге и сумели ограничить ее результативность. Найдут ли решение Макдэвид, Драйзайтль и компания?
Иван Богун