Третье звено «Флориды» ведет команду ко второму чемпионству. Макдэвид с партнерами не могут найти противоядие

После прошлогоднего финала разве что ленивый не написал, как Билл с подачи Джоэля Кенневилля несколько лет назад ограбил «Каролину», забрав у нее с драфта отказов Густава Форслинга. Только почему-то никто не вспомнил, что Зито в том же сезоне-2020/21 выцыганил у «Харрикейнз» в пакете с Эриком Хаулой также габаритного моторного крайнего Ээту Луостаринена, отдав взамен Винсента Трочека. В итоге Хаула, изначально считавшийся одной из центральных фигур в той сделке, уже через полгода покинул штат с пальмами и пляжами. А вот финн на года стал одним из ключевых ролевиков команды, который носится и колотит все живое. К счастью для болельщиков «Пантерз», радовать их своими хитами в сочетании с качественной работой в прессинге он будет еще два сезона.