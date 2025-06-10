Главный тренер «Эдмонтона» неоднозначно высказался о судействе в третьем матче финала КС

Я думаю, судьи сегодня проделали выдающуюся работу, и они даже выписали нам штраф за нарушение численного состава в первом периоде. Они поймали нас на неудачной смене. Я просто хотел бы, чтобы они вынесли подобное решение во второй игре в дополнительное время", — приводит слова Ноблоха сайт НХЛ.