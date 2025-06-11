«Пришлось встряхнуть». Фетисов рассказал, как помог Овечкину побить рекорд Гретцки

— И особенно чувствовать, что это искренне. Ведь сейчас частенько как бывает: кто-то тебе улыбается, а у самого камень за пазухой. Здесь же — все от души. А для меня его рекорд особенно радостен, потому что последние три года я его мотивировал на штурм этой неприступной вершины. Ведь сам играл до 40 лет и понимал, как сложно все это было сделать. Кстати, мы с Гретцки закончили примерно в одно время. И для нас, как и для всех остальных, было понятно, что превзойти мегарекорд Уэйна будет нереально тяжело.